INSTITUT POTVRDIO CRNE PROGNOZE: Njemačka je u stvarnom problemu, gospodarstvo im zapinje, a zna se kamo će se sve to preliti

Prognoze i za iduću godinu nešto su tmurnije no što su bile ranije

Ifo institut snizio je svoju prognozu gospodarskog rasta za Njemačku, kako za ostatak ove godine, tako i za iduću. Umjesto 0,6 posto, stručnjaci vjeruju kako će rast za 2019. biti nešto manji – 0,5 posto. “Njemačko gospodarstvo je u opasnosti od recesije. To je poput naftne mrlje – slabljenje industrije se postepeno prelijeva u ostale sektore, u gospodarstvo, logistiku, uslužne djelatnosti”, rekao je Timo Wollmershaeuser, šef odjela za ekonomske prognoze pri ifo institutu. “Ovo predviđanje je povezano s brojnim nesigurnostima na globalnom planu, primjerice, hoće li biti tvrdog brexita i hoće li doći do eskalacije trgovinskog rata s SAD-om”, dodaje Wollmerhaeuser.

Njemačko gospodarstvo se smanjilo za 0,1 posto u drugom kvartalu, a ifo predviđa dodatni pad od 0,1 posto u trećem kvartalu. “Tehnički, to bi bila recesija”, kaže Wollmershaeuser. U četvrtom kvartalu se očekuje mali oporavak što bi u kombinaciji s ranijim padovima i snažnim rastom u prvom kvartalu trebalo donijeti ukupan rast od 0,5 posto što u biti znači usporavanje gospodarstva.

“Ovaj slijed potaknuli su brojni politički događaji na svjetskoj pozornici što je dovelo do ugroze ekonomskom poretku koji je stasao u posljednjih nekoliko desetljeća”, kažu u ifo-u.

EKONOMSKI ANALITIČAR OTKRIVA ŠTO NAS ČEKA U KRIZI KOJA NAM PUŠE ZA VRATOM: ‘Bit će teško i potrajat će. Ostat ćemo na dnu…’

NJEMAČKA KLIZI U KRIZU, ALI DOGAĐA SE NEŠTO NEOBIČNO: Crne dane gotovo nitko ne osjeća, evo što se zapravo događa

Prognoze i za iduću godinu nešto su tmurnije no što su bile ranije: do danas, ifo je smatrao da će njemačko gospodarstvo rasti za 1,7 posto u 2020, no sada su predviđanja da će to ipak iznositi 1.2 posto. A po prvi put je za 2021. godinu stigla prognoza rasta od 1,4 posto.

Slabljenje gospodarstva ostavilo je traga i na tržištu radne snage. Broj zaposlenih u proizvodnji pada još od proljeća, a u sektoru usluga i građevine, koji su do sad snažno rasti, došlo je do stagnacije u broju zaposlenih tijekom ljeta. Nezaposlenost raste četvrti mjesec zaredom, a povećao s udio poslodavaca koji zapošljavaju kratkoročno. Ifo očekuje da će do kraja 2020. nezaposlenost u Njemačkoj nezaposlenost biti oko 2,313 milijuna, za razliku od ove godine kad se ta brojka kretala oko 2,275 milijuna. Ipak, lagano raste i broj zaposlenih, s 45,2 milijuna ove godine na 45,4 milijuna u 2020. godini.

Ipak, gospodarstvo ima podršku u snažnom dohotku privatnih kućanstava koji je rezultat znatnih povećanja plaća u zemlji. Suficit njemačke države past će u 2020. s 45,8 milijardi eura, koliko je imala ove godine, na 23,1 milijardi eura, a dodatni problem će imati i 2021. godine kad će pasti na 18,6 milijardi eura.

Tijekom istog vremenskog razdoblja, kritizirani višak platne bilance (izvoz, uvoz, usluge i transferi) će porasti s 425 milijardi na 258, prije nego u 2021. dosegnu 265 milijardi. Riječ je o 7,1 posto ovogodišnjeg ekonomskog outputa ove godine, 7,3 posto nagodinu i 7,2 posto u 2021.

‘DOKTOR PROPAST’ TVRDI DA ZNA KADA I ZAŠTO DOLAZI NOVA KRIZA: Hrvatski ekonomisti objasnili što trebate izbjeći pod svaku cijenu

STIŽE FINANCIJSKA KRIZA RAZORNIJA OD PROŠLE: ‘Molim Boga da se mi ekonomisti varamo, Hrvatska za to sad nije sposobna’

NIJE DOBRO, NJEMAČKOJ PRIJETI NOVA RECESIJA: A kad oni kihnu, zna se što to znači za Europu, ali, nažalost, i za Hrvatsku…