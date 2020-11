INFEKTOLOG TVRDI DA ĆEMO VEĆ OKO BOŽIĆA IMATI ČAK ČETIRI CJEPIVA: Procijenio je i koliko bi nas dugo jedna doza mogla štititi od Covida

Slovenski infektolog Andrej Trampuž otkrio je kako u Njemačkoj već traju pripreme za početak cijepljenja protiv koronavirusa te je dodao kako do kraja godine očekuje registraciju nekoliko cjepiva

Nakon što su farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech objavile da je njihovo cjepivo pokazalo 90-postotnu učinkovitost u borbi protiv koronavirusa, poslovično radišni i odgovorni Nijemci već su krenuli u pripreme za cijepljenje. Čeka se samo kada će cjepivo stići na tržište.

“Očekujemo kako će krajem ovog mjeseca definitivno biti registrirano cjepivo BioNTech-Pfizer (BTN 162). Prvo će biti registrirano u SAD-u, a potom i u Europi. Stoga se očekuje kako će prve osobe biti cijepljene protiv koronavirusa krajem prosinca, a moguće i prije. Zbog svega toga u Njemačkoj se već uvelike obavljaju pripreme za početak cijepljenja. U Njemačkoj se pripremaju centri za cijepljenje, u kojima će se dnevno moći cijepiti više od 20 tisuća ljudi. Uvelike se priprema i logistika i tu glavnu riječ vodi njemačka vojska, koja će zasigurno i čuvati cjepivo u adekvatnim prostorima prije negoli ono dođe do onih kojima je potrebno. Kako se zna, cjepivo se mora čuvati na temperaturi od minus 80 Celzijevih stupnjeva. Cjepivo te temperature, naravno, ne može ući u tijelo osobe koja se cijepi, pa će ga se samo nekoliko minuta prije cijepljenja morati izvaditi iz “ledomata” da bi postiglo optimalnu temperaturu”, potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju slovenski infektolog Andrej Trampuž, koji je šef Odjela za kiruršku infektologiju berlinske bolnice Charite.

No, za razliku od Hrvatske, u Njemačkoj cijepljenje neće obavljati svi liječnici koji inače cijepe ljude. “Cijepljenja će obavljati za to posebno obučene osobe. Neće ih moći obavljati liječnici obiteljske medicine u svojim ambulantama, nego će se to obavljati u posebno pripremljenim, odnosno strogo kontroliranim uvjetima”, rekao je Trampuž.

Nekoliko cjepiva do Božića

No, osim tog cjepiva, očekuje se registracija i nekoliko drugih. Odmah nakon Pfizera i ruski institut Gamaleja priopćio je kako je njihovo cjepivo Sputnik V postiglo 92-postotnu učinkovitost. No, doktor Trampuž očekuje da bismo do Božića mogli imati nekoliko cjepiva zapadnih farmaceutskih kompanija.

“Uskoro, možda samo dvadesetak dana ili mjesec dana nakon registracije BTN 162 cjepiva, očekujemo registraciju cjepiva tvrtke Curevac te tvrtke AstraZenece, koja je razvila cjepivo u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu. Riječ je o cjepivima koja su pripravljana sličnom tehnologijom kao i BioNTech-Pfizer. I dobro je da na tržištu ima više vrsta cjepiva jer će onda biti i više mogućnosti za cijepljenje. Postoji i rusko cjepivo Sputnik V, o kojemu do danas ne znamo puno jer Rusi još uvijek nisu dali potpuni uvid u ono što su proizveli. Oni su počeli s cijepljenjem u Rusiji i prije nego što je cjepivo registrirano. Stoga još uvijek nitko ne zna kolika je njegova učinkovitost i kakve su njegove nuspojave. Međutim, ako to cjepivo nema 90-postotnu učinkovitost, kao Biontech-Pfizer, nego je njegova učinkovitost, recimo, 50 posto, dobro je i njega primiti, jer je bolje išta nego ništa u zaštiti od koronavirusa”, smatra infektolog.

No, ono što sve najviše zanima jesu nuspojave. Trampuž kaže kako su one blage, ali i dobre, jer njihova pojava znači da se stvaraju antitijela. “Radi se samo o lokalnim nuspojavama (bol u ruci, blago povišena temperatura), koje su dobre jer znači da je organizam reagirao na cijepljenje i da se stvaraju antitijela. Testirano je više od 40 tisuća ljudi, od kojih je pola dobilo cjepivo, a pola placebo. I jedni i drugi imali su iste nuspojave, odnosno ovi koji su primili cjepivo nisu imali neke nuspojave koje bi mogle biti opasne za njihovo zdravlje”, naveo je Trampuž.

Cijepit će se i kritičari

Dodao je da će se cijepiti čim dođe red na zdravstvene djelatnike. Otkrio je i hoće li se ljudi morati cijepiti svake godine, kao protiv gripe.

“Ovo cjepivo bazira se na RNK tehnologiji (ribonukleinska kiselina) i očekujem da će davati imunitet veći od jedne godine, moguće i nekoliko godina. To je prvi put da je ova RNK tehnologija upotrijebljena u pripremi cjepiva. No, koliki imunitet daje cjepivo, sigurni ćemo biti onog trenutka kad se prva cijepljena osoba zarazi koronavirusom. Tada ćemo znati je li to godinu dana ili duže, pa ćemo prema tome i utvrditi koliki imunitet daje cjepivo”, smatra on.

Smatra kako će se cijepiti i najveći kritičari, pobornici teorija zavjera i prosvjednici na antikorona prosvjedima. “Siguran da će se protiv koronavirusa među prvima cijepiti i ogroman broj onih koji su prosvjedovali, organizirali demonstracije i koji su uporno govorili kako je koronavirus izmišljotina i kako ne postoji. Naravno da i njima treba omogućiti da se cijepe, ali prije toga bih ih pitao zašto su prosvjedovali i dovodili javnost u zabludu, a sada se žele cijepiti”, zaključio je infektolog Trampuž.

