Indija se suočava s neuobičajeno ranim i brutalnim toplinskim valom s očekivanim temperaturama od 48 Celzijevih stupnjeva u sljedećih nekoliko dana. Zemlja je zabilježila najtopliji ožujak u 122 godine, a količine oborina pale su na otprilike četvrtinu uobičajenih razina, piše Mirror.

Sjeverozapadni i središnji dio Indije najviše je pogođen potencijalno smrtonosnim vremenom. Toplinski valovi odnijeli su živote više od 17.000 ljudi u Indiji od 1971. godine. Predviđa se da će temperature idućih dana doseći 48 Celzijevih stupnjeva duž granice Indije i Pakistana, upozoravaju meteorolozi, pod rekordnom "toplinskom kupolom" za travanj.

Prema prognostičarima, pustinjski visoke temperature ne bi trebale uskoro pasti. Mnogi stanovnici opisali su užasne uvjete, uključujući presušene slavine, redovite nestanke struje zbog velike potražnje za klima-uređajima, požare koji uništavaju zemlju i umiranje usjeva. Ranjivim osobama je rečeno da ostanu unutra kako bi izbjegli izlaganje visokim temperaturama.

Gore nego inače

"Temperature u zemlji brzo rastu i rastu mnogo ranije nego inače", rekao je premijer Narendra Modi državnim glavnim ministrima u srijedu. Toplinski valovi su uobičajeni u Indiji, ali obično počinju u svibnju i lipnju.

Uz neuobičajeno visoke temperature u ožujku i travnju, strahuje se da bi ljetni mjeseci mogli biti puno gori nego inače. Stručnjaci kažu da su toplinski valovi u zemlji posljednjih godina postali intenzivniji, duži i češći.

Predviđa se da će Jacobabab u Pakistanu dosegnuti 50 Celzijevih stupnjeva do kraja tjedna, što bi bilo 11 Celzijevih stupnjeva toplije od prosjeka za travanj. Glavni grad Indije, New Delhi, mogao bi doseći 44°C, što bi bilo oko 6°C toplije nego što je uobičajeno za to doba godine.

Posljedice na globalne zalihe hrane

Centar za znanost i okoliš, think-tank, rekao je da su ovogodišnji rani toplinski valovi zahvatili oko 15 država, među njima i sjevernu državu Himachal Pradesh, koja je poznata po nižim temperaturama.

Učinak na poljoprivredu - uključujući neuspjele usjeve pšenice - mogao bi imati zabrinjavajuće posljedice na globalne zalihe hrane, koje je već pogodio rat u Ukrajini. Prema izvješću BBC-a, Naresh Kumar, viši znanstvenik na IMD-u, pripisuje trenutni toplinski val lokalnim atmosferskim čimbenicima.

Rekao je da su glavni bili slabi zapadni poremećaji - oluje koje potječu iz mediteranske regije - što je značilo malo predmonsunskih oborina u sjeverozapadnoj i središnjoj Indiji.