INDIJCI PRONAŠLI IZGUBLJENU SVEMIRSKU LETJELICU: Leži na površini Mjeseca, pokušavaju uspostaviti kontakt s njom

Indijska letjelica Vikram locirana je na površini Mjeseca nakon što je izgubljen kontakt s njom u subotu i sada su u tijeku pokušaji uspostave kontakta, piše britanski Guardian u ponedjeljak. Čelnik Indijske agencije za istraživanje svemira Kailasavadivoo Sivan potvrdio je da je modul indijske misije na Mjesec lociran.

Izgubili vezu

Novinska agencija Press Trust of India prenijela je Sivanovu izjavu da su kamere s orbitera ove misije Chandrayaan-2 locirale modul na površini Mjeseca. On je u subotu rekao da je spuštanje išlo prema planu te da je sve bilo normalno do visine od 2,1 kilometar iznad Mjesečeve površine. Tada je izgubljena veza između kontrolne sobe na Zemlji i letjelice.

Njegova kratka izjava objavljena je 15 minuta nakon što je letjelica prema rasporedu trebala sletjeti u neistraženo područje u blizini Mjesečevog južnog pola. Dva sata poslije glasnogovornik je rekao da se podaci još obrađuju, a predviđena konferencija za medije je otkazana. Letjelica je potpuno automatizirana i nije bila kontrolirana sa Zemlje.

Ponos Indije

Indijski premijer Narendra Modi bio je u centru za praćenje misije, a nakon što je došlo do gubitka komunikacije, tješio je utučene znanstvenike: “Vi ste ponos Indije. Dali ste sve od sebe.”

Misija vrijedna 142 milijuna dolara pod nazivom Chandrayaan-2 (u prijevodu Mjesečevo vozilo-2) lansirana je iz baze u južnoj Indiji 22. srpnja. Lansirane su dvije letjelice, a unutar one koja je trebala sletjeti na površinu mjeseca bilo je smješteno vozilo. Znanstvenici su bili svjesni da će slijetanje biti najosjetljiviji dio misije.

