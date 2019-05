IMATE HUAWEI ILI GA PLANIRATE NABAVITI? Nova, drastična odluka Googlea imat će posljedice na vaš telefon, ovo su najvažnije

Google prekida suradnju s Huaweijem, čime će _Huawei izgubiti pristup određenim Googleovim uslugama

Aphabet Inc’s Google, krovna Googleova tvrtka, prekida suradnju s Huaweijem, što će biti veliki udarac za tu kinesku tvrtku, iako nije riječ o potpunom prestanku poslovanja. Naime, Huawei će time izgubiti pristup za nadograđivanje (update) telefona koji imaju Android te će izgubiti pristup Google Play Storeu, Gmailu i drugim aplikacijama. Iz Huaweija su odbili komentirati ovaj potez Googlea, piše BBC.

TEŽAK UDARAC ZA HUAWEI: Google prekida suradnju s kineskom kompanijom, neće imati pristup servisima i aplikacijama

Što to znači za korisnika Huaweija?

Postojeći korisnici pametnih telefona Huawei moći će ažurirati aplikacije i obavljati sigurnosne popravke, kao i ažurirati Google Play usluge. Međutim, nakon što Google lansira sljedeću verziju Androida kasnije ove godine, možda neće biti dostupna na Huawei uređajima.

Budući Huawei uređaji možda više neće imati aplikacije kao što su YouTube i Karte. Huawei još uvijek može koristiti verziju operacijskog sustava Android koji je dostupan putem licence otvorenog koda. Ben Wood iz konzultantske kuće CCS Insight izjavio je kako bi Googleov potez mogao imati “velike implikacije za Huaweijevo poslovanje s potrošačima”.

Što Huawei može napraviti u vezi s tim?

Prošle srijede administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dodala je Huawei na svoj “popis” kojim se zabranjuje toj tvrtki pribavljanje tehnologije od američkih tvrtki bez vladinog odobrenja. Glavni izvršni direktor Huaweija Ren Zhengfei rekao je u subotu japanskim medijima kako su se već pripremali za to. Prema njegovim riječima, tvrtka koja svake godine kupi oko 67 milijardi dolara vrijednih komponenti, nastavit će razvijanjem vlastitih dijelova.

Huawei se suočava s rastućom reakcijom zapadnih zemalja, predvođenih SAD-om, zbog mogućih rizika od korištenja svojih proizvoda u mobilnim mrežama nove generacije 5G. Naime, nekoliko zemalja izrazilo je zabrinutost da bi Kina mogla koristiti opremu Huaweija za nadzor, mogućnost čega tvrtka odlučno negira. Huawei je rekao kako njihov rad ne predstavlja nikakvu prijetnju i da je neovisan o kineskoj vladi.

Ipak, neke su zemlje zabranile telekomunikacijskim tvrtkama korištenje Huawei proizvoda u 5G mobilnim mrežama. Do sada se Velika Britanija suzdržala od bilo kakve formalne zabrane. “Huawei je naporno radio na razvijanju vlastite galerije aplikacija i drugih softverskih sredstava na sličan način kao što je radio na rješenjima čipsetova. Nema sumnje da su ti napori dio njihove želje da kontroliraju svoju vlastitu sudbinu”, rekao je gospodin Wood.

Kratkoročna šteta za Huawei

Kratkoročno, to bi moglo biti vrlo štetno za Huawei na Zapadu. Kupci pametnih telefona neće željeti Android telefon koji nema pristup Googleovoj trgovini Play, virtualnom pomoćniku ili sigurnosnim ažuriranjima, pod pretpostavkom da su to usluge koje će se povući. Međutim, piše BBC, dugoročno gledano, to bi općenito moglo natjerati dobavljače pametnih telefona da ozbiljno razmotre potrebu za održivom alternativom Googleovom operativnom sustavu, posebno u vrijeme kada gigant za pretraživanje pokušava pogurati vlastiti telefon Pixel.

Što se tiče Huaweija, čini se da se tvrtka pripremila za slučaj da bude odsječena od američkih proizvođača. Pametne telefone te tvrtke već pokreću njihovi vlastiti procesori, a početkom ove godine šef potrošačkih uređaja rekao je njemačkom listu Die Welt da imaju plan B, tj. da su pripremili vlastiti operativni sustav. Ipak, potez bi mogao spriječiti ambiciju Huaweija da prestigne Samsung i postane ozbiljan brand pametnih telefona u 2020. godini.