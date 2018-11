IMAO JE 47 I OŽENIO JE 16-GODIŠNJAKINJU: Prozvan je pedofilom i istjeran iz grada; ‘To su zaista bili mračni dani’

47-godišnjak je bio primoran iseliti iz svog doma u sjevernom Walesu nakon što se zaljubio u 16-godišnjakinju

Nakon što se zaljubio u 16-godišnju kći svoje prijateljice te je oženio, 28 godina stariji vozač autobusa Andy rekao je da su ga etiketirali kao pedofila zbog velike razlike u godinama te da su bili prisiljeni napustiti svoj dom u sjevernom Walesu, piše Mirror.

Sada 19-godišnja Beth Telford udana je za 47-godišnjeg Andyja tri godine. Po prvi put od kada su potjerani vratili su se u rodni grad Llandudno.

Par se upoznao putem Bethine mame, a vezu su započeli kada je ona navršila 16 godina. Međutim kada su mještani saznali za vezu njihovi su se životi okrenuli naopačke. Beth se nakon toga udaljila od majke koja nije odobravala njihovu vezu i ljubav.

Trpio je nasilje od kada se saznalo za njihovu vezu

Andy se prisjetio nasilja koje je trpio nakon što je vijest o njihovoj vezi izašla na površinu i vremena kada mu je na kombiju bilo ispisano “pedofil”.

“Ne mogu vam dovoljno naglasiti ako bih rekao da su to zaista bili mračni dani… Osjećao sam se kao da sam neka vrsta životinje jer izlazim s mlađom djevojkom”, rekao je.

“Ne, izlazim s mlađom djevojkom jer me je ta djevojka pitala da izađem van s njom, što je za mene privilegija i čast da nađem nekoga tko misli tako o meni”, priznao je Andy koji se s Beth vjenčao u maloj svečanosti u sjevernom Walesu, a sada žive sa svoja dva sina oko 270 kilometara dalje u Lancashiru.

Beth razlika u godinama nikada nije smetala

Prema riječima Beth, razlika od čak 28 godina nikada je nije smetala.

“Uvijek sam željela zasnovati obitelj… tako da sam samo mislila da bi Andy bio savršen muškarac za to”, rekla je Beth i nadodala da ju starost ne smeta i da ga ne promatra kao starca ili oca.

Radi snimanja emisije “Age Gap Love”, koja će ovaj tjedan biti prikazana na Channel 5, par je doputovao nazad u rodni kraj u Walesu na obiteljski odmor. Tamo nisu bili od kada su prije dvije godine napustili grad. No, cilj im je da se vrate na stalno iako ne vjeruje da će to biti lako.

Andyju teško pada što ne može živjeti u rodnom gradu

“Živio sam u Walesu četrdeset godina, moja je majka bila tu, moja baka je bila tu. Vrlo je teško i ne bude ništa lakše kada nisi tamo gdje si odrastao i gdje su sva tvoja sjećanja i obitelj. To me ubija iznutra cijelo vrijeme. Ne želim da se prema meni drugačije postupa… mi smo Beth i Andy i to je to, zar ne?”, rekao je Andy koji tvrdi da je njihov brak jednako dobar kao što je bio prije tri godine.

Andy priznaje da mu se na Beth sviđa, kao i svakom muškarcu, to što je lijepa, živahna, sjajnog karaktera i sve ostalo, a smatra da ona u njemu vidi sigurnost. Ironično je nadodao i daje je očigledno prekrasan.