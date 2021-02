‘IMAM DOKAZE!’; Njemački znanstvenik demantira WHO: ‘Siguran sam 99,9 posto da je virus pobjegao iz laboratorija’

Njemački znanstvenik kaže da, činjenica da nije pronađen nijedan životinjski domaćin, zabrinutost za sigurnost laboratorija i činjenica da su istraživači sudjelovali u kontroverznim istraživanjima kako bi virusi postali zarazniji za ljude, samo potvrđuju njegovo mišljenje

Njemački fizičar Roland Wiesendanger, s hamburškog Sveučilišta, siguran je i to čak 99,9 posto da je “koronavirus izašao iz istraživačkog laboratorija u Wuhanu”. U svom radu, objavljenom na 100 stranica, znanstvenik iznosi tvrdnje za koje tvrdi da su dokaz koji pokazuje na “curenje” na Institutu za virusologiju u Wuhanu, kineskom gradu u kojem je pandemija koronavirusa počela.

Profesor kaže da, činjenica da nije pronađen nijedan životinjski domaćin, zabrinutost za sigurnost laboratorija i činjenica da su istraživači sudjelovali u kontroverznim istraživanjima kako bi virusi postali zarazniji za ljude, samo potvrđuju njegovo mišljenje. No, drugi su oštro kritizirali njegovo istraživanje pa rekli da nije znanstveno i da se oslanja na novinska izvješća i videe s YouTubea.

Također, kritičari rada njemačkog znanstvenika ističu da on nije stručnjak za viruse, prenosi Daily Mail.

Kakve dokaze nudi njemački znanstvenik?

Njegov je rad objavljen samo 10 dana nakon što su znanstvenici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) istražujući podrijetlo Covida u Wuhanu pozvali znanstvenike da odbace teorije curenja laboratorija, rekavši da je mogućnost “krajnje nevjerojatna”. Fizičar Wiesendanger otvoreno je priznao njemačkim medijima da nema “znanstvenu osnovu” za vjerovanje da je virus pobjegao iz laboratorija Wuhan. No, inzistira da postoji mnoštvo “posrednih dokaza” koji ukazuju na to da je najvjerojatnije objašnjenje curenja iz laboratorija.

“99,9 posto sam siguran da je koronavirus potekao iz laboratorija”, rekao je za njemački list ZDF. Među dokazima koje dr. Wiesendanger iznosi je činjenica da, unatoč kineskom inzistiranju da su provedene temeljite pretrage, još nije pronađen prirodni domaćin virusa. Najbliži rođak Covida koji se može naći u prirodi je koronavirus pronađen kod šišmiša koji su živjeli u rudniku u Mojiangu 2012. godine – istraživači su označili kao RaTG13.

Doktor Wiesendanger ističe da ti šišmiši žive oko 1.200 milja od Wuhana, što znači da je malo vjerojatno da su virus prenijeli u grad. Znanstvenici WHO-a također su istaknuli u vlastitom izvještaju da je kontakt između građana Wuhana i šišmiša neobičan. No, dok istraživači SZO zaključuju da je virus stoga morao skočiti na sekundarnog domaćina koji ipak dođe u kontakt s ljudima prije nego što je skočio, dr. Wiesendanger ide drugim putem.

‘Znanstvenici u Wuhanu virus su učinili smrtonosnijim i zaraznijim’

Njemački znanstvenik tvrdi da je najlogičniji način da je koronavirus došao do Wuhana putem uzoraka prikupljenih na Institutu za virusologiju Wuhan radi istraživanja. Kaže da su virus tada prilagodili ljudi u takozvanom istraživanju osmišljenom kako bi ga učinili zaraznijim i potencijalno smrtonosnijim.

Doktor Wiesendanger kao razlog za vjerovanje ukazuje na dokaze koji pokazuju da je Covid dobro prilagođen zarazi ljudskih stanica i umnožavanju. Kaže da zabrinutost zbog sigurnosti izrađena u laboratoriju prije početka pandemije pokazuje da bi curenje bilo moguće, a dalje tvrdi da su znanstvenici koji rade u institutu bili među prvim zaraženima.

Tvrdi da njegov rad nije namijenjen znanstvenoj zajednici, već da potakne javnu raspravu – posebno oko istraživanja u laboratoriju za koja neki znanstvenici smatraju da bi ih trebalo zabraniti zbog povezanih rizika. Zaključci dr. Wiesendangera slažu se s nekim američkim dužnosnicima koji tvrde da je curenje laboratorija “najvjerodostojnije” objašnjenje pandemije.

Znanstvenici WHO-a na čelu s dr. Peterom Embarkeom, stručnjakom za preskakanje virusa sa životinja na ljude, ne slažu se s mišljenjem njemačkog fizičara. Nakon posjeta Institutu Wuhan u središtu teorija curenja, dr. Embarke rekao je kako je “krajnje nevjerojatno” da je virus pobjegao iz laboratorija i pozvao na daljnje proučavanje teorije. Šef WHO-a dr. Tedros poručio je da sve teorije ostaju na stolu, međutim nije jasno predlaže li se uopće i kako daljnje proučavanje teorije da je virus pobjegao iz laboratorija.

