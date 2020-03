U karanteni u Zenici trenutno borave tri osobe zaražene koronavirusom koje su ispričale kako su otkrile simptome bolesti

Tri osobe zaražene koronavirusom koje trenutno borave u karanteni u Zenici ispričali su za Klix kako su otkrile simptome bolesti. 51-godišnja žena, 19-godišnja djevojka i 26-godišnji muškarac zajedno su putovali u Njemačku krajem veljače, pri čemu im je Italija bila samo usputna stanica. Osjećaju se jako dobro i nemaju nikakvih poteškoća.

Naime, 51-godišnja Zeničanka sa svojom kćeri autobusom je krenula prema Italiji gdje ih je čekao 26-godišnji muškarac (zet i suprug). Zajedno su putničkim zrakoplovom 26. veljače otputovali u Frankfurt. U Njemačkoj su boravili šest dana te se nakon toga vratili u Italiju dok još nisu postojale restrikcije.

“Kada smo stigli u Zenicu, zapravo još dok smo prolazili kroz Nemilu, nazvali smo Hitnu službu i pitali trebamo li doći odmah da se prijavimo. Međutim, dali su nam broj Higijensko-epidemiološke službe (HES) i rekli da idemo kući i da nigdje ne izlazimo, što smo i napravili”, rekla je Zeničanka.

Propisao Sumamed za gripu

Ujutro su nazvali HES koji je poslao ekipu s obzirom na to da je 51-godišnja Zeničanka imala povišenu temperaturu i povraćanje. “Nakon toga poslali su ekipu po mamu, a nama su rekli da idemo za njima autom radi daljnih informacija. Kada smo stigli, liječnik je mami preslušao pluća, pregledao grlo i nije mjerio temperaturu. Postavljao je određena pitanja jer je mama rekla da ima pušački bronhitis već godinu i da troši terapiju. On je rekao da je to vjerojatno samo gripa i propisao je Sumamed, a nas nisu kontrolirali jer nismo imali nikakve simptome. Poslani smo u kućnu izolaciju 14 dana i svaki dan smo dobijali pozive od doktorice”, dodaje ona u razgovoru za Klix.ba.

Karantena je počela 6. ožujka i trajat će do 20. ožujka, a komunikaciju s vanjskim svijetom obavljaju telefonom. “Komunicirali smo telefonom. Već smo imali dovoljno hrane u kući, a i majka je ostavljala hranu ispred vrata i kucala na prozor da kaže da je ostavila. Mama je vrlo zadovoljna osobljem koje je bilo veoma profesionalno i ljubazno, čak su svi tehničari i medicinske sestre došli da se predstave i da joj kažu šta god joj bude trebalo da se slobodno javi. Ostavili su joj telefon ispred vrata i redovno zvali i pitali da li je sve uredu”, dodaje sugovornica Klixa.

Ni ona ni njezin 26-godišnji suprug iz Zenice nemaju simptome. Ekipa HES-a ih je jučer odmah pregledala i rekla da je sve uredu što se tiče pluća, grla, otkucaja srca, temperature i abdomena.

Povrijedile je lažne informacije

51-godišnja Zeničanka kojoj je prvoj utvrđen koronavirus, rekla je da su je povrijedili komentari građana i lažne informacije poput slavlja za 8. ožujak, da se vozila javnim prijevozom, da boravi na vikendici u Pridolcima te da je medicinska sestra.

“Mnogi su me ljudi razočarali, i poslije ovoga osjećam strah da izađem vani, jer se bojim napada naših sugrađana, jer sam sve vrijeme lažno optuživana, a čitala sam i prijetnje preko komentara, da me treba ubiti jer sam zaražena. Zamolila bih nadležne organe za zaštitu kada izađem. Zahvalila bih se medicinskim sestrama na velikoj podršci po pitanju portala, a one će se same prepoznati”, rekla je 51-godišnja Zeničanka.

