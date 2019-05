‘IMALA SAM SEDAM GODINA. DIRALI STE ME GDJE NISTE SMJELI’: U filmu koji je zgrozio Europu žrtve stale oči u oči sa svećenicima zlostavljačima

Film “Nemoj reći nikome” razbio je jedan od najvećih poljskih tabua i izazvao buru u javnosti

U tri dana je dokumentarac vidjelo 11 milijuna ljudi i to na Youtubeu, gdje je i bila premijera. Film je financiran prilozima skupljenim preko interneta jer autori, braća Tomasz i Marek Sekielski nisu mogli naći medijsku kuću koja bi producirala takav film, piše Deutsche Welle. Sad se novinari naguravaju kako bi dobili pokoju rečenicu od njih. Otkako se film pojavio, o njemu bruji čitava Poljska.

“Mislim da je upravo sad bila potreba za takvim filmom. U medijima se pojavljuje sve više članaka o tome, a već je film Klerus promijenio način kako se diskutira”, kaže režiser Tomasz Sekielski.

Po gledanosti priloga na Youtubeu u Poljskoj se film odmah uspeo na prvo mjesto, ali gledan je i drugdje, primjerice na Islandu, u Irskoj ili Norveškoj, a verzija s engleskim titlovima se širi po cijelom svijetu.

Suočavanje s počiniteljima

Braći Sekielski nije samo uspjelo žrtve spolnog zlostavljanja dovesti ispred kamere, već ih i suočiti s njihovim silovateljima. Počinitelji, u međuvremenu u visokoj životnoj dobi, u filmu se suočavaju s vlastitom prošlošću. Nakon što su godinama šutjeli, protagonisti filma otkrivaju najintimnije detalje.

“Imala sam sedam ili osam godina. Pipali ste me na mjestima gdje niste smjeli, po intimnim dijelovima”, govori Anna kojoj je sad 39 godina i gleda u oči svećenika koji joj je to činio. “Masturbirali ste s mojom rukom.” S rukama pred licem svećenik pita: “Što da sad činim?”

U zemlji u kojoj se još uvijek oko 90 posto građana smatra katolicima riječ svećenika ima težinu, a osobito je to naglašeno u ruralnim krajevima. Tako je i ova tema ravna potresu koji pogađa čitavo društvo. Ne samo zbog osobnih svjedočanstava žrtava, nego zbog toga što film otkriva kako se Crkva ograđivala od slučajeva. Sve to i još mnogo toga ovaj film pokazuje na jednako upečatljiv način kao i slučajeve silovanja.

“Pedofilija u Crkvi je uvijek problem čitavog sistema”, kaže isusovački svećenik Jacek Prusak u razgovoru emitiranom na privatnoj postaji TVN24 i dodaje: “Ne treba to reducirati na počinitelje. To je naime samo jedna strana medalje. Druga je sama institucija u kojoj su počinitelji i koja im je olakšala da čine ta djela ili čak ih opravdavala”.

Zaokret u mišljenju

Nije trebalo dugo čekati na reakcije poljske Katoličke crkve. Nadbiskup Wojciech Polak brzo je reagirao. Prije prikazivanja filma odbio je, kao i većina drugih visokopozicioniranih poljskih biskupa, surađivati s autorima filma. Na kraju dokumentarca je prikazan i službeni odgovor Episkopata kako je film “pristran”. Nakon premijere dogodio se potpuni zaokret – vrh Katoličke crkve u Poljskoj se ispričao žrtvama. Nadbiskup Polak je zahvalio autorima zbog njihove “hrabrosti” i izrazio potresenost.

“Golema patnja žrtava budi osjećaj bola i srama. Zahvaljujem svima koji su našli hrabrosti govoriti o svojim patnjama. Ispričavam se za svaku ranu koju je počinio neki od pripadnika Crkve”, piše nadbiskup u pismenom priopćenju.

Slično misli i predsjednik Poljske biskupske konferencije, nadbiskup Stanislaw Gadecki, ali se među poljskim crkvenjacima našlo i kritičara filma. Tako je nadbiskup Gdanjska Leszek Glodz koji pripada konzervativnom krilu Crkve, jednoj novinarki izjavio kako ima “pametnijeg posla”, nego gledati “bezvrijedne” filmove. Nakon toga su pred njegovom rezidencijom pripadnici liberalne stranke Proljeće priredili prosvjed gdje su prikazali nadbiskupu čitav film.

Politički potresi

Film je potresao i poljsku politiku. Grzegor Schetyna, predsjednik oporbene Građanske platforme stranke koja gaji dobre odnose s Crkvom, priznao je: “Borba protiv pedofilije nije borba protiv Crkve. Ali kako bismo zaštitili djecu nećemo stati ni pred kim. Više političara oporbe zatražilo je formiranje i proširenog istražnog povjerenstva u kojem bi bili i predstavnici žrtava. U tome se već traži i uvid u arhive Crkve.

Film bi lako mogao imati političke posljedice već i na predstojećim izborima za Europski parlament. Ujesen Poljaci imaju i parlamentarne izbore, a sljedeće godine se bira predsjednik. Vladajuća konzervativna stranka PiS koja se predstavlja kao čuvar vjere i Crkve sad je na čelu borbe protiv pedofilije u Crkvi.

Konkretne promjene

“Posebno oštro trebaju biti kažnjeni oni koji su bili zaduženi za djecu. To vrijedi i za svećenike, ali i za poznate ličnosti. Želimo biti strogi bez milosti. Ali pravdaju li zlodjela nekih svećenika napad na Crkvu? Da se sad mogu vrijeđati svi katolici? Ne!” – izjavio je Jaroslaw Kaczynski na jednom predizbornom skupu.

NJEMAČKI KARDINAL MARX ŠOKIRAN IZVJEŠĆEM O SEKSUALNOM ZLOSTAVLJANJU: U Njemačkoj u 60 godina zlostavljano 3677 ljudi

Vlada premijera Mateusza Morawieckog je već krenula u dopunu kaznenog zakona. Ubuduće bi pedofilima mogla prijetiti kazna i do 30 godina zatvora, a planira se i ukidanje zastara za već počinjena djela. Starosna dob žrtava bi bila podignuta s 15 na 16 godina. Ovaj film je postigao i to da se u Poljskoj ova tema više ne može pomesti pod tepih. Ne zato jer autori planiraju snimiti nastavak filma, niti zato što već planiraju napisati i knjigu; već zato jer ima previše takvih priča da bi se one mogle prikazati u dva sata. Među poljskim svećenicima se već čuju žalbe kako ih se sad odmah povezuje s pedofilijom, a osobito ih zabrinjava što je sve manje onih koji žele postati svećenici i što mladi masovno okreću leđa Crkvi i pogotovo vjeronauku u školama. Poljska, čini se, polako postaje sekularna zemlja.

Zašto je ovaj film izazvao toliku buru u Poljskoj pogledajte u videu.