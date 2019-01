IMA NADE ZA SPORAZUM O BREXITU? Sjevernoirski DUP će podržati May, no od jednog uvjeta ne odustaju

Ostalo je još dva mjeseca, a dogovora još nema

Sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP) odlučila je idući tjedan podržati plan sporazuma o Brexitu britanske premijerke Therese May ukoliko bude uključivao jasan vremenski okvir za takozvani irski ‘backstop’, prenosi u četvrtak britanski The Sun.

SADA SE ZNA ŠTO BRITANCI NE ŽELE, JOŠ MORAMO SAZNATI ŠTO ZAPRAVO HOĆE: No što točno od Brexita želi Europa?

Ostalo je još samo nešto više od dva mjeseca do 29. ožujka, službenog datuma izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no u Londonu još uvijek ne postoji dogovor kako izaći iz tog najvećeg trgovinskog saveza na svijetu. Nakon što su zastupnici prošli tjedan odbacili sporazum koji je May postigla s Bruxellesom, ona od tada traži novi način da potvrdi taj dogovor u parlamentu.

Ključni problem Sjeverne Irske

Početkom tjedna najavila je dodatne razgovore sa sjevernoirskim DUP-om, koji joj održava većinu u parlamentu, te se obvezala da će biti fleksibilnija sa zastupnicima u pokušaju dogovaranja izmjena oko takozvanog ‘backstopa’, zaštitnog mehanizma kojim se želi izbjeći ponovna uspostava graničnih kontrola između Irske, članice EU-a, te Sjeverne Irske koja će u okviru Britanije napustiti taj savez.

Svojim je ministrima poručila da će se usredotočiti na dobivanje ustupaka od Bruxellesa i postizanje bilateralnog sporazuma s Irskom. Zastupnici bi o njezinom novom prijedlogu trebali glasovati idući utorak.

Kako prenosi The Sun, sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP) privatno je odlučila podržati alternativni plan britanske premijerke bude li uključivao jasan vremenski okvir za irski ‘backstop’.