‘IDEM ŠIRITI VIRUS’: Muškarac razbjesnio naciju, sumnjalo se na koronu, a on namjerno uzeo taksi i krenuo po kafićima

Muškarac u pedesetim godinama iz japanskog grada Gamagorija, nakon što je doznao da boluje od koronavirusa, odlučio je otići u dva kafića i dobro se najesti i popiti

Jedan je Japanac nakon što je doznao da boluje od koronavirusa, umjesto da ode u izolaciju, počeo obilaziti lokalne kafiće. Muškarac nije pokazivao simptome, ali je preventivno testiran jer su njegovi roditelji bili zaraženi koronavirusom. Nakon što je test bio pozitivan, bolničari su mu rekli da ode kući dok ne pronađu mjesto za njegovu hospitalizaciju.

Vozio se i taksijem

No, on je po povratku kući jednom članu obitelji rekao: “Idem širiti virus” te potom uzeo taksi do jednog kafića, a onda i pješice otišao do drugog. Ondje je popio nekoliko pića i najeo se, a potom u napadu iskrenosti priznao jednom gostu da ima koronavirus. Ovaj je u strahu upozorio osoblje kafića koji su pozvali epidemiologe, piše Independent.

Ubrzo se na vratima pojavila policija, no muškarca u 50-tim godinama više nije bilo. Svo osoblje kafića u kojima je boravio je završilo na testiranjima, a prostori su dezinficirani. “Ne ide mi u glavu. Ne mogu riječima izraziti ljutnju koju osjećam zbog toga što je učinio”, rekao je zaposlenik jednog kafića.

Vlasti se ispričale zbog propusta

Tek sutradan je otkriveno da je muškarac ipak završio u karanteni, a vlasti su se zbog cijelog slučaja ispričale građanima. “Žalosno je da se taj čovjek nije pridržavao uputa i otišao kući”, rekao je Toshiaki Suzuki, gradonačelnik Gamagorija, grada u kojem se dogodio ovaj incident.

U Japanu je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije potvrđeno 408 slučajeva zaraze i šest smrti zbog koronavirusa.