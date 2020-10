IDE LI SVIJET PREMA NOVOJ KARANTENI? Jesen i zima neće biti lake, većina opet uvodi stroge mjere, a neki tvrde da su već pobijedili virus

Širenje virusa korone još uvijek nema jedinstven obrazac prema kojemu bi bilo jasno koje mjere pomažu, a koje ne

Virus se tako i dalje širi Parizom u kojemu je čak i na otvorenom obavezno nošenje maski, ali dosadašnje stroge mjere nisu bile dovoljne pa je Vlada uvela još strože, te je zabranila rad kafića i barova, a rad od kuće mora biti prioritet.

I Irska je imala izuzetno stroge mjere, ali nisu puno pomogle, bilježe najveći dnevni broj smrtnih slučajeva još od svibnja pa stručnjaci predlažu novi “lockdown”. Što se tiče obaveze nošenja maski u svim prostorima koja se i kod nas najavljuje, zanimljivo je da u Nizozemskoj to traže političari, a ne stručnjaci. Stručnjaci ondje upozoravaju da maske imaju izuzetno mali učinak na zaustavljanje širenja zaraze, javlja RTL.

Izvanredno stanje u Češkoj

Češka je također u izvanrednom stanju. Kafići i restorani moraju zatvoriti do 22 sata, na otvorenom se može okupiti 20, a u zatvorenom najviše 10 ljudi. Zabranjeno je pjevanje crkvenim zborovima. Dobar dio škola je zatvoren, javlja Jana Krasna koja vodi Češko-hrvatsko društvo u Pragu: “U školama se ne smije održavati tjelesni odgoj. Zabranjeno je pjevanje u školama. Kaže naš novi ministar da ako se u roku od 10 dana najmanje 30 posto stanovnika Češke neće držati mjera koje su sada uvedene, bit će još tvrđe”.

Parižani su pak u ponedjeljak navečer popili zadnju rundu. Kafići su u 22 sata zatvoreni, i to na dva tjedna. Restorani mogu raditi, ali po strogim pravilima, objašnjava Daniela Mihalić Đurica, direktorica predstavništva HTZ-a u Parizu: “Nažalost jučer ujutro smo kolegica i ja popile posljednju kavu prije zatvaranja kafića. Preporuča se svima rad od doma, mjere su u restoranima stroge što znači minimalan razmak od 1,5 metra između stolova. Obavezno je plaćanje za stolovima i zatvaranje objekata najkasnije u 22 sata”.

Francuzi bi, kaže, u bijegu od strogih mjera mogli na Jadran, a 17. listopada za Pariz i regiju počinju dvotjedni školski praznici dok u Madridu pet milijuna ljudi ne smije bez opravdanog razloga napuštati grad na što Jose Carlos Herrero kaže: “Ne vidim neke velike promjene, gotovo sve je uobičajeno. Manje je ljudi na ulicama, ali ne vidim problem u tome. Sve mi se čini normalno”. “Opušteni smo, ali štitimo se, pazimo na sebe. Ne pogađaju me te mjere toliko”, kaže Polonia.

Zabrana druženja u Liverpoolu

Po broju zaraženih na 100 stanovnika u 14 dana prednjači Španjolska s 319 osoba. Češka ima 311, Francuska 246, Hrvatska 67, a Švedska 57. Unatoč niskom broju zaraženih, distancirani Šveđani i Šveđanke su pokleknuli i uveli novu mjeru. Članovi i članice obitelji zaražene osobe morat će u samoizolaciju, objašnjava Anders Tegnell, švedski državni epidemiolog: “Ako zaražena osoba živi s nekim, ako postoji još ljudi u kućanstvu, onda je potrebno da i ti ljudi prestanu kontaktirati s drugima i ostanu kod kuće sedam dana. To ne vrijedi za djecu jer bi ona trebala nastaviti ići u školu”.

Za stanovnike i stanovnice Liverpoola stigla je loša vijest, naime, smjet će se družiti samo članovi i članice iste obitelji, odnosno ljudi ne smiju u goste. Irski zavod za javno zdravstvo predlagao je drugu nacionalnu karantenu, ali Vlada je to odbila. Umjesto toga zatvaraju muzeje, zabranjeno je putovati iz regije u regiju, obitelj će se smjeti družiti samo s jednim drugim kućanstvom.

Pobjeda nad virusom

Na na otoku južne hemisfere Novom Zelandu, nakon karantene proglašena je druga pobjeda nad virusom, obznanila je novozelandska premijerka Jacinda Ardern: “Bio je to test našeg plana. Budući da smo imali jedan od najboljih svjetskih odgovora na prvi val COVIDA, učinili smo jednako i s drugim”.

Nizozemci imaju drastičan porast novooboljelih, ali Vlada je odustala od obveze nošenja maski pa one i dalje ostaju samo preporuka. U Srbiji se zato kažnjava one koji se u javnom prijevozu voze bez maske – i to s 320 kuna.

