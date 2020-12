I U SRBIJI SE STRUČNJACI SVAĐAJU: Infektolog rekao da mjere ne ulijevaju povjerenje, epidemiolog bijesan: ‘Neka se on duboko preispita!’

Dragan Delić, infektolog i nekadašnji ravnatelj Infektivne klinike naljutio je epidemiologa Predraga Kona svojom izjavom

U posljednjih nekoliko tjedana u Hrvatskoj se odvijaju prepirke znanstvenika, uglavnom onih u Znanstvenom savjetu Vlade i onih koji nisu članovi Savjeta. Stručnjaci koji nisu u Plenkovićevom Savjetu su čak nedavno poslali apel u obliku otvorenog pisma da bi mjere u Hrvatskoj trebalo pooštriti kako bi se broj zaraženih i preminulih od Covida smanjio.

U domaćoj javnosti tu jednu “struju” znanstvenika izvan Savjeta predstavlja znanstvenik Ivan Đikić, dok su iz ove druge “klike” iz Savjeta u javnosti bili glasni Gordan Lauc i Dragan Primorac. No, ne prepiru se javno samo domaći stručnjaci jer to se događa i kod susjeda.

U Srbiji je Predrag Kon, epidemiolog te član državnog Kriznog stožera, glavni akter znanstvenih prepirki.

Kon na Facebooku pobjesnio zbog izjave infektologa

Dragan Delić, infektolog i nekadašnji ravnatelj Infektivne klinike naljutio je epidemiologa Kona svojom izjavom. Naime, Delić je za portal Nova.rs rekao da odluke Kriznog stožera i popuštanje mjera ne ulijevaju povjerenje i da to djeluje neuvjerljivo.

Svojim kolegama je Delić poručio da se drže struke i Hipokratove zakletve koju su morali položiti. Kon se osjetio prozvanim pa je poručio Deliću da se zbog svojih optužbi “duboko preispita”. Istaknuo je da medicinski dio Kriznog stožera nikada nije podržao popuštanje mjera, prenosi Nova.rs.

“Svatko tko me upozorava na Hipokratovu zakletvu zbog rada u Kriznom šožeru i nekih navodno prihvaćenih kompromisa, neka se duboko preispita. Makar to bio i profesor Dragan Delić. To veze nema s istinom. Hipokratova zakletva je neprekidno ispred svega. Popuštanje mjera nije NIKADA podržano od medicinskog dijela Kriznog stožera. Posebno je oštra granica bila u odnosu na rad kafića i restorana”, napisao je Predrag Kon na Facebooku.

