I ŠVEĐANI SU POKLEKNULI PRED VIRUSOM: ‘Ne idite u teretane, ne idite u knjižnice, ne pripremajte večere za goste. Otkažite!’

Švedski premijer Stefan Lofven rekao je u ponedjeljak da se broj ljudi koji se smiju okupljati smanjuje na osam, s dosadašnjih tri stotine. “Ovo je nova norma za čitavo društvo”, rekao je Lofven na novinskoj konferenciji. “Ne idite u teretane, ne idite u knjižnice, ne pripremajte večere za goste. Otkažite!”.

Švedska je privukla međunarodnu pažnju svojim nerestriktivnim mjerama kojima je odgovorila na pandemiju, odbacujući zatvaranje i oslanjajući se na preporuke. Švedska stopa umrlih po glavi stanovnika nekoliko je puta viša od one u drugim nordijskim zemljama, ali opet niža nego u nekim drugim europskim zemljama poput Španjolske.

Sweden has banned gatherings of more than 8 people as a second wave of coronavirus continues to grow. "Don't go to gyms, don't go to libraries, don't host dinners. Cancel," Swedish Prime Minister Lofven said. https://t.co/szpGswWwwF pic.twitter.com/GxohtcXUVs

— Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) November 17, 2020