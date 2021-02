I RUSKI DIPLOMATI NAPUSTILI SJEVERNU KOREJU: Ali način na koji su to izveli bio je… ajmo samo reći – neuobičajen

Osmero Rusa iz veleposlanstva u Pjongjangu nakon 34-satnog putovanja moralo je sjesti na drezinu kako bi došlo do granice sa svojom zemljom

Grupa ruskih diplomata i njihovih obitelji odlučila je napustiti Sjevernu Koreju zbog vrlo strogih mjera kojima su zatvorene sve granice i uvedene pojačane kontrole kojima se nastoji spriječiti bilo kakav ulazak ili izlazak iz ionako najizoliranije zemlje svijeta. No, upravo te stroge mjere stvorile su im velike probleme pri povratku u Rusiju.

Naime, prvo su putovali 32 sata vlakom od Pjongjanga, da bi se potom vozili još dva sata do granice, a onda su uskočili na drezinu, odnosno željezničko vozilo na ljudski pogon te se tako vozili do kilometar udaljenog graničnog prijelaza Hasan, gdje su ih dočekali dužnosnici. Ministarstva vanjskih poslova iz Vladivostoka, javlja BBC. Rusi su morali prije toga naručiti izradu drezine i njeno postavljanje na tračnice. Sedmero putnika i sva njihova prtljaga stigli su do Rusije zahvaljujući svom “motoru”, Vladislavu Sorokinu, inače trećem tajniku veleposlanstva u Pjongjangu.

Ovu pustolovinu u netaknutim krajevima Sjeverne Koreje na Facebooku je podijelilo i rusko ministarstvo, a oni nisu jedini koji su na prilično komičan način prešli sjeverno-korejsku granicu. Naime, zabranjen je prelazak bilo kakvih vozila, pa je većina zapadnih zemalja nakon zatvaranja zatvorila svoja veleposlanstva i poslala osoblje kući. Da bi to uspjeli, morali su uglavnom pješice prelaziti granicu s Kinom. Naime, posljednji let za diplomate iz Njemačke, Rusije, Francuske, Švicarske, Poljske, Rumunjske, Mongolije i Egipta do Vladivostoka bio je organiziran u ožujku.

Iako sjevernokorejske vlasti tvrde kako nisu zabilježile nijedan slučaj zaraze koronavirusom, nezavisni inozemni promatrači im ne vjeruju.