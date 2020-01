I IZ BiH BURNE REAKCIJE NA MILANOVIĆEVE IZJAVE: ‘Primitivac je i nadmeni bilmez, prepotencijom se uklapa u balkanski milje’

Izjave predsjednika SDP-a Hrvatske Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini u petak su i dalje najvažnija tema političara i medija u toj zemlji. Brojni komentari zaslužili su mjesto na naslovnicama većine dnevnih listova, dok iz Sarajeva stižu i poruke poput one da Milanović u toj zemlji ubuduće doista više neće imati s kim razgovarati.

Upravo to kazao je predsjedatelj Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u izjavi koju je prenijelo Oslobođenje. “Izjavio je (Milanović) da u BiH nema s kim razgovarati. Što se mene tiče ubuduće i nema”, poručio je Izetbegović dodajući kako se Milanović “svojom prepotencijom i arogancijom odlično uklapa u balkanski milje”.

Ocijenio je kako je Milanović političar koji ne pazi ni što govori niti što radi jer da je drugačije “ne bi doveo hrvatsku ekonomiju i odnose unutar hrvatske nacije u depresivno stanje”.

Predsjedništvo BiH ipak na Milanovićeve izjave neće reagirati jer mu ne žele na taj način davati na značaju, potvrdio je Izetbegović.

Na naslovnicama bosanskih medija

Oslobođenje je u petak čak tri prve stranice posvetilo Milanovićevim izjavama i reagiranjima na njih, birajući za naslov ocjenu ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka kako “Milanović primitivizmom konkurira (Miloradu) Dodiku”. Ne manjka u reagiranjima ni otvorenih uvreda poput one da je Milanović “bilmez”.

Taj turcizam koji se u BiH često kolokvijalno rabi kako bi se označilo neodgojenu i neotesanu osobu i glupana uporabio je Reuf Bajrović, predsjednik nedavno osnovane stranke Građanski savez, koja bi trebala pripadati lijevom političkom spektru. “On je jedan obični amoralni, pragmatični, nadmeni bilmez”, Bajrovićev je opis Milanovićeva lika i djela u Oslobođenju.

‘Oživljavanje duha Karađorđeva’

I naslovnica Dnevnog avaza posvećena je predsjedniku SDP-a, s porukom “Sram te bilo Milanoviću”. Taj list na tri stranice donosi komentare Milanovićevih izjava od koji je novi onaj Fahrudina Radončića, neformalnog vlasnika Avaza i predsjednika jedne od vladajućih stranaka Savez za bolju budućnost (SBB). Radončić je u Milanovićevim izjavama detektirao nastavak “diskriminacijskih elemenata starih nekoliko stoljeća gdje se na BiH gleda s hegemonističkih i nadmoćnih pozicija”.

Radončić, kojemu se trenutačno sudi po optužnici za ometanje pravosuđa i trgovinu utjecajem, izrazio je nadu kako će zbog posljednjih izjava Milanović pretrpjeti poraz na izborima za Hrvatski sabor te pozvao građane BiH s hrvatskim državljanstvom da na izborima Milanoviću uskrate potporu.

U posebnom komentaru Avaz optužuje Milanovića za “oživljavanje duha Karađorđeva” odnosno nastojanja da se podijeli BiH te poziva predsjednika SDP-a na hitnu ispriku.

Komšić: Veći problem scenariji o otcjepljenju

Izjavama o Bosni i Hercegovini predsjednik SDP-a Hrvatske Zoran Milanović nije rekao ništa novo i on je zapravo samo glasno kazao ono što misli većina diplomata ali i samih građana te zemlje, ocijenio je u petak bivši hrvatski član Predsjedništva BiH i sadašnji zastupnik u parlametu BiH Željko Komšić.

Pridruživši se brojnima koji su prije njega reagirali na Milanovićeve izjave o tome da BiH zapravo i nije država te kako se u njoj nema s kim razgovarati, Komšić je u otvorenom pismu dostavljenom medijma istaknuo kako ga od sintagme “big shit” više brine naznaka da se razmišlja i o scenarijima poput onoga u kojemu bi se Republika Srpska otcjepila od BiH.

“To što on (Milanović) misli da je BiH ‘big shit’, vjerovali mi ili ne, misli i većina međunarodnih dužnosnika i diplomata na službi u Bosni i Hercegovini kao i širom Balkana. A, ako ćemo pošteno, to misli i povelik broj Bosanaca i Hercegovaca. Izgovarajući ovu rečenicu, kao predsjednik stranke, na zvaničnom sastanku, i još se kasnije hvaleći kako je znao da se to sve snima, Milanović je samo pokazao da je, kako to već mi u ovoj nesretnoj zemlji volimo reći, ‘neuspjeli jalijaš'”, napisao je Komšić, ujedno čelnik oporbene stranke Demokratska fronta (DF).

Strahovanja od podjele BiH

“Opasnijom i zlokobnijom” Komšić vidi Milanovićevu izjavu kako Hrvatska neće ostaviti Hrvate same s Bošnjacima ukoliko se RS otcjepi od BiH. Time se, drži Komšić, zapravo razotkriva sve ono što se “već par godina naslućuje, šuška, osjeća u zraku” a na tragu je srpsko-hrvatske nagodbe odnosno sporazuma Cvetković–Maček iz razdoblja uoči Drugog svjetskog rata načinjenog baš na štetu BiH.

“Izgleda da je teret objave kako u Zagrebu čekaju novog (Vlatka) Mačeka pao na pleća Milanovića i on je samo izgovorio ono što doista misli. A ‘Cvetkovića’ u Beogradu već svakako ima i previše” ističe Komšić u svom pismu.

Da su strahovanja od ponavljanja takvog scenarija s krajnjim ciljem podjele BiH opravdana za Komšića dokazuju otvorene rasprave o novim federalnim i konfederalnim jedinicama u BiH, prijetnje referendumima u RS pa i pismo Dragana Čovića predstavnicma međunarodne zajednice od četvrtka u kojemu on “podgrijava” prijedlog o teritorijalnom preustroju BiH s tri ili više jedinica.

Komšičeva poruka onima koji sanjaju ili planiraju podjelu BiH da od toga na vrijeme odustanu jer je takve planove nemoguće provesti.