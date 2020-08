I HRVATSKI TURISTI DIŽU TUŽBE PROTIV ČUVENOG AUSTRIJSKOG SKIJALIŠTA: ‘Tamo je bilo žarište zaraze, trebali su zatvoriti ranije’

‘Nakon što vidimo kako država Austrija diše i ima li volje obeštetiti nastradale, kolektivnom tužbom planiramo tražiti pravdu i za ostale ljude, među kojima su i Hrvati’, kaže čelni čovjek austrijske Udruge za zaštitu potrošača

Na Saveznom sudu u Beču 23. rujna bit će održano prvo ročište slijedom tužbi turista protiv države Austrije zbog zaraze koronavirusom u čuvenom skijalištu Ischgl u Tirolu. Ondje se koncem veljače i početkom ožujka počela širiti zaraza koronavirusa.

Austrijska Udruga za zaštitu potrošača iz Beča (VSV) zaprimila je oko 6000 pritužbi te je potaknula poduzimanje pravosudnih koraka. Čelnik VSV-a Peter Kolba rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je na koncu tisuću ljudi iz 45 zemalja iskazalo spremnost podići tužbe, a među njima i devetero Hrvata.

‘Kolektivnom tužbom planiramo tražiti pravdu’

“Potkraj rujna imat ćemo šest do osam testnih slučajeva. Radi se o oštećenicima iz Njemačke, Švicarske i Austrije. U dva slučaja ispostavljen je odštetni zahtjev od 100 tisuća eura, jer je u jednom došlo do smrtnog ishoda, a u drugom je stranka dugo bila na bolničkoj intenzivnoj njezi priključena na respirator, a kasnije i na rehabilitaciji. Nakon što vidimo kako država Austrija diše i ima li volje obeštetiti nastradale, kolektivnom tužbom planiramo tražiti pravdu i za ostale ljude, među kojima su i Hrvati. Kako stvari sada stoje, međutim, da bi to ušlo u sudski postupak trebat će od pola godine do godinu dana”, pojasnio je Kolba.

Po njegovim riječima, turiste je trebalo upozoriti na situaciju tjedan dana ranije ili zatvoriti skijališta, a ne čekati do 13. ožujka.

‘Izostali su naputci i striktne mjere iz Beča’

Tužba će biti podignuta protiv Austrije kao države, jer je savezni ministar odgovoran za zdravlje svih ljudi na njezinu teritoriju.

“To, naravno, ništa ne umanjuje ni odgovornost regionalnih vlasti u Tirolu, kao ni općine na čijem se području administrativno nalazi Ischgl, ali su izostali naputci i striktne mjere iz Beča. Administracija je trebala upozoriti tjedan dana prije ili zatvoriti skijališta tjedan prije, a ne čekati sve do 13. ožujka. Tada je nastupio kaos”, kazao je Kolba za Slobodnu Dalmaciju.

On ističe kako nisu oštećeni samo turisti, nego i ljudi koji su radili u tamošnjim hotelima, a također su se razboljeli. Inače, u Iscglu je početak nove skijaške sezone najavljen za 26. studenoga.

