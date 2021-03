I HRVATSKI KAPETAN ČEKA NA PROLAZ U SUESKOM KANALU: ‘Samo s jedne strane ima 300 brodova! Posljedice će se osjećati tjednima’

‘Po onome što vidimo na brodskim instrumentima i informacijama kojima raspolažemo, samo s ove, mediteranske strane, na prolaz kanalom čeka oko 300 brodova, a stalno pristižu novi’, kaže riječki kapetan Baldo Volarić, zapovjednik tankera koji također čeka prolaz kroz Sueski kanal

Nasukani kontejnerski brod Ever Given, koji već gotovo tjedan dana blokira Sueski kanal, jutros oko 4.30 sati po lokalnom vremenu napokon je pomaknut. Na brodu su navodno upaljeni motori i radi se na njegovu osiguranju i inspekciji prije nego opet bude pokrenut.

Nasukavanje tog broda stvorilo je neviđenu gužvu u Sueskom kanalu pa sa svake strane red za prolaz čeka nekoliko stotina brodova. No, čak i ako bude odsukan u kratkom roku, zastoj na prilazu kanalu potrajat će još danima, kazao je za Novi list kapetan Baldo Volarić iz Rijeke, zapovjednik tankera Stena Supreme koji je na sidrištu ispred Port Saida od subote poslijepodne, na putu od Rotterdama do luke Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Samo s mediteranske strane čeka 300 brodova

“Kanal je blokiran od utorka, 23. ožujka, a mi smo njime trebali proći u nedjelju. Trenutno smo na dijelu sidrišta gdje nema puno brodova, ali po onome što vidimo na brodskim instrumentima i informacijama kojima raspolažemo, samo s ove, mediteranske strane, na prolaz kanalom čeka oko 300 brodova, a stalno pristižu novi. To je zaista izvanredna situacija, jer inače bude najviše 50-60 brodova koji čekaju na sidrištu. Preko agenta smo saznali da na odsukavanju broda radi 14 remorkera, kao i dredger, odnosno jaružalo koje iskopavanjem pokušava osloboditi pramac i krmu nasukanog broda. Oslobodili su propeler i kormilo, no to za sada ne znači puno, s obzirom na to da je brod nasukan i krmom, tako da se ne može pokušati odsukati koristeći vlastiti pogon. Koliko će sve skupa još potrajati, tek ćemo vidjeti, kao i kad ćemo doći na red za prolazak kanalom”, kazao je kapetan Volarić za Novi list u nedjelju oko 13 sati.

Tanker kojim on zapovijeda je tzv. suezmax klase i, kako kaže, ima neusporedivo niže nadvođe pa je i manje podložan bočnim naletima vjetra. Volarić smatra kako su brodovi poput Ever Givena naprosto preveliki za Sueski kanal.

‘Zapovjednik je odgovoran, trebao je čekati bolje vrijeme’

“To je brod dug 400 metara, širok gotovo 60, a visina tereta na palubi, kada je pun, prelazi 40 metara. Tako velike površine su ogroman problem pod utjecajem vjetra, uz veliku masu, pa je brodom teško upravljati”, pojasnio je Volarić.

Što se tiče odgovornosti za nasukavanje, kakvo se dogodilo Ever Givenu, Volarić kaže kako je uvijek odgovoran zapovjednik, a istraga će pokazati je li bio na komandnom mostu u trenutku nasukavanja ili ne.

“Samo u jednom kanalu na svijetu, a to je Panamski, piloti preuzimaju potpunu odgovornost za upravljanje brodom od ulaska do izlaska iz kanala. U Suezu je to pilotaža kao i svugdje drugdje, pilot je tu da savjetuje, ali zapovjednik je onaj koji odlučuje. U ovom slučaju piloti vjerojatno nisu reagirali kako je trebalo, a pitanje je tko je s njima bio na mostu u tom trenutku. To će utvrditi istraga”, kazao je Volarić napominjući kako su vremenski uvjeti bili loši te je zapovjednik trebao odustati od pokušaja prolaska kanalom i čekati bolje vrijeme.

“Ovdje nitko nije stradao, što je najvažnije, ali posljedice će se osjećati još danima ili čak tjednima”, dodao je.

