I DODIK PROTIV ODLASKA MILOŠEVIĆA U KNIN: ‘Ako ikoji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet’

‘Želim reći da sam protiv toga jer mislim da nije ni korektno od vlasti u Hrvatskoj da tako nešto traže, niti je korektno od bilo kojeg Srbina da ode na takvo mjesto’, kazao je srpski član Predsjedništva BiH

Srpski član BiH Predsjedništva Milorad Dodik usprotivio se odlasku potpredsjednika hrvatske Vlade, SDSS-ova Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje kazavši da bi to bilo nekorektno prema Srbima i srpskim žrtvama iz proteklog rata i istodobno dalo legitimitet hrvatskoj operaciji.

“Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo i mislim da se to neće dogoditi”, rekao je Dodik u izjavi za medije u petak.

PLENKOVIĆ OTKRIO: SDSS-ov Milošević ide u Knin, a Tomo Medved u Grubore!

‘To nije korektno ni od vlasti u Hrvatskoj’

Po njegovim riječima Oluja simbolizira progon, egzodus, etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj. Kritizirao je i predstavnike hrvatskih vlasti koji očekuju da se predstavnik Srba pojavi u Kninu na ceremoniji obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluje kojom su oslobođeni dijelovi Hrvatske pod okupacijom srpskih pobunjenika.

“Јoš nisam informiran da je to definitivna stvar, ali želim reći da sam protiv toga jer mislim da nije ni korektno od vlasti u Hrvatskoj da tako nešto traže, niti je korektno od bilo kojeg Srbina da ode na takvo mjesto”, dodao je Dodik.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak kako je sa SDSS-om i predstavnicima srpske manjine dogovoreno da će na proslavi obljetnice “Oluje “u Kninu 5. kolovoza sudjelovati potpredsjednik Vlade Boris Milošević, a da će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved biti na obilježavanju zločina u Gruborima. U tom selu je u kolovozu 1995. ubijeno šest srpskih civila, a za zločin nitko nije proglašen krivim.

SRPSKI MEDIJI PODIVLJALI ZBOG MILOŠEVIĆA U KNINU: ‘Ništa mu nije sveto! Odlazi na mjesto pogroma Srba!’

Vučić ne podržava, ali ‘pokušava razumjeti’

“Ako je moj dolazak gesta, imam želudac za svaku vrstu geste za koju smatram da bi poboljšala status moje zajednice”, rekao je Milošević u intervju za N1 televiziju.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je u četvrtak da će pokušati razumjeti budu li predstavnici Srba u Hrvatskoj nazočili obilježavanju obljetnice “Oluje”, iako Srbija ne može podržati tu gestu jer “Oluju” smatra etničkim čišćenjem, no želi raditi na pomirenju s Hrvatskom.

“Sve to može, ali ovo je već nešto malo drugačije i dalo bi neku vrstu legaliteta takvom etničkom čišćenju i to je ono što mi smatramo, ali ti ljudi žive tamo i ti ljudi trebaju ostati tamo i zato će uvijek imati potporu Srbije, bez obzira na to što se ne moramo uvijek suglasiti o svakom stavu”, rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji.

MILOŠEVIĆ KOMENTIRAO ‘OLUJU’ I UZVIK ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘Ako je moj dolazak u Knin gesta, imam želudac za svaku vrstu geste’