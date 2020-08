I BRNABIĆ SE OGLASILA O MILOŠEVIĆU I ‘OLUJI’: ‘Ne razumijem zašto je to učinio, to je jako ponižavajuće’

‘Razumjela bih da su Srbi nešto dobili, da (Milošević) ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali učiniti to kada se ništa od toga nije dogodilo – to ne razumijem i to je jako ponižavajuće’, kazala je premijerka Srbije

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je danas da su odnosi Beograda i Zagreba izuzetno kompleksni i teški, ali da Srbija uvijek šalje poruku mira i pomirenja, čak i kada obilježava tragedije koje je doživio srpski narod, piše B92.

“Želimo pomirenje, mir. Ne tražimo od vas da se ispričavate, priznate genocid u Jasenovcu, ali želimo da nas pustite da tugujemo taj dan ili tih dana. Želimo pomirenje, ali ne i poniženje, na koje nećemo pristati”, kazala je Brnabić.

‘Razumjela bih da su Srbi time nešto dobili…’

Osvrnula se, naravno, i na nazočnost predstavnika Srba u Hrvatskoj, potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, obilježavanju 25. godišnjice “Oluje” u Kninu. Kazala je da joj je teško govoriti o tome dodavši da se slaže s politikom koju je po tom pitanju zacrtao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbima u Hrvatskoj, kaže, pruža punu podršku, ali Miloševićev čin ne podržava.

“Ne razumijem zašto je to učinjeno. Razumjela bih da su Srbi nešto dobili, da ode tamo kada Srbi koji su povratnici dobiju struju, ali učiniti to kada se ništa od toga nije dogodilo, u nadi da će povratnici dobiti struju u zemlji članici EU u 21. stoljeću, to ne razumijem i to je jako ponižavajuće”, kazala je Brnabić.

Vučić ujedinio Srbe u regiji

Još jednom je pohvalila Vučića rekavši da je ujedinio Srbe u regiji te da je politika “metice Srbije” pomoći im da ne zaborave svoj jezik, tradiciju i kulturu. kao primjer je navela što srpska djeca u Sloveniji po prvi put uče srpski jezik u školama.

“To je nova politika država Srbije, politika od 2014. godine. Imali smo zemlju koja nije obilježavala tragediju u “Oluji”, kao da nismo željeli povrijediti Hrvatsku. (…) Tek 2014. smo krenuli govoriti o tome, rješavati ta pitanja, njihove probleme poput stambenog pitanja, odavanja počasti, tugovanja s njima…”, kazala je premijerka Srbije.

