I BOSNA I HERCEGOVINA POČETKOM LIPNJA OTVARA GRANICE: Tretman putnika ovisit će o državi iz koje dolaze

Granice Bosne i Hercegovine bit će otvorene za ulazak stranaca početkom lipnja no tretman putnika bit će različit i ovisit će o tome iz koje države dolaze, potvrdio je u utorak dužnosnik Ministarstva zdravstva Federacije BiH.

“S početkom lipnja najvjerojatnije se dopušta ulazak preko granice BiH. Razmatramo mjere i vidjet ćemo kakve će biti prema određenim zemljama jer nije isto dolaze li putnici iz Italije ili neke druge države gdje je (epidemiološko) stanje stabilno”, kazao je novinarima u Sarajevu Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH.

Istaknuo je kako do 30. svibnja mjere obvezne dvotjedne samoizolacije osoba koje dolaze iz inozemstva svakako ostaju na snazi jer je cilj održati stabilnost do početka ljeta kako bi se stanje kontroliralo i u tom razdoblju.

Nema životno ugroženih

Odluku o otvaranju granica treba donijeti Vijeće ministara BiH no Čerkez ne dvoji kako će se to dogoditi do kraja svibnja jer je epidemiološka situacija u zemlji stabilizirana a rast broja zaraženih koronavirusom pod kontrolom.

Pojasnio je kako je u cijeloj BiH trenutačno 665 osoba koje se smatraju oboljelima od bolesti covid-19. Njih 25 je u bolnicama no nitko nije životno ugrožen.

U posljednja 24 sata zaraza je potvrđena kod 19 osoba od kojih je 14 s područja Republike Srpske. Federacija BiH već tjednima bilježi znatno povoljniju epidemiološku situaciju jer je u tom entitetu dnevni broj novozaraženih već gotovo dva tjedna jednoznamenkasti.

Od početka epidemije u ožujku u cijeloj BiH testirano je nešto više od 51 tisuće njenih građana pri čemu je potvrđeno nešto više od 2300 slučajeva zaraze koronavirusom a umrla je 131 osoba.