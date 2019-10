HUMANITARNA KATASTROFA TIK DO HRVATSKE: Ljudi u kampu spavaju na otvorenom i moraju dijeliti hranu. Zavladao je strah

Crveni križ USK poručuje da su stalno upozoravali da privremeni kamp Vučjak ne može opstati jer ga nitko od međunarodnih organizacija nije prihvatio kao izbjeglički kamp

Zavladao je strah među volonterima Crvenog križa u Bihaću jer je priljev velikog broja migranata promijenio sigurnosnu i epidemiološku situaciju, piše Klix.ba. Kako kaže sekretar Selam Midižić nisu bili spremni jer ih nitko nije obavijestio da će toliko migranata biti izmješteno na Vučjak. Podsjetimo, ilegalni migranti spavali su po javnim površinama Bihaća te napuštenim zgradama pa ih je prije nekoliko dana na tisuće usmjereno na Vučjak.

“Imamo veliki broj migranata koje trebamo opslužiti, a nemamo čime, jer nemamo nikakvu pomoć institucija, ni grada, ni kantona, ni FBIH, ni države. Radit ćemo dok ih budemo mogli sve opsluživati, kada ne budemo mogli, povući ćemo se”, rekao je Midžić. Ističe kako je i sigurnost volontera ugrožena zbog najava gradonačelnika Šuhreta Fazlića da će financijska pomoć kao i opskrba vodom, sanitarijama i ostalim, biti obustavljena.

Humanitarna katastrofa

“Nadam se da će Operativni štab USK razmotriti sve ovo i da stanu iza ovoga, jer mi ne možemo snositi odgovornost za dešavanja u kampu. Sigurnost mojih ljudi je došla u pitanje. Tražit ćemo od MUP-a USK, koji je preuzeo dovođenje ljudi u Vučjak, da preuzme odgovornost. Ako ukinu vodu doći će do bunta i migranti će sići u grad, a da ne znamo šta će biti dalje. Mi ne možemo snositi odgovornost za ovoliki broj migranata”, rekao je Midžić za Klix.

Crveni križ USK poručuje da su stalno upozoravali da privremeni kamp Vučjak ne može opstati jer ga nitko od međunarodnih organizacija nije prihvatio kao izbjeglički kamp. Upravo je taj Crveni križ volonterima bihaćkog Crvenog križa predložio da se povuku iz Vučjaka i to zbog vlastite sigurnosti te su apelirali na sve aktere u BiH da izbjegnu prijetnju humanitarne katastrofe. Poručuju da nemaju dovoljno kapaciteta za prehraniti ovog broja migranata koji se trenutno nalaze na Vučjaku jer ondje nema mjesta za postavljanje novih šatora. Zbog svega navedenog su pozvali međunarodni Crveni križ i Crveni polumjesec da zauzmu stav te daju smjernice za daljnji rad. Osim toga, od Crvenog križa BiH tražili su da osiguraju jedan obrok, odnosno lunch paket do rješavanja ove situacije.

Uvjeti u kampu iznimno loši

“I u našim ranijim obraćanjima putem medija smo upozoravali na humanitarnu katastrofu, s obzirom na dolazak hladnog zimskog perioda, tj. da ovaj kamp šatorskog naselja ne može opstati, jer uslovi to ne dozvoljavaju”, poručio je predsjednik CK USK Husein Kličić. Sinoć su migranti spavali u šatoru predviđenom za objedovanje. Zbog toga je “restoran” prenamijenjen, a dio migranata je morao spavati na otvorenom. Humanitarac Dirk Planert obratio se članovima Europskog parlamenta uz navode kako je situacija u Bihaću eskalirala i da migrante tuku ako pokušaju napustiti kamp. Planert je optužio IOM za pomaganje bihaćkoj policiji u deportaciji jer su im dali autobuse za prebacivanje migranata na Vučjak, piše Klix.

“Gradonačelnik Šuhret Fazlić je javno objavio da od ponedjeljka više neće biti vode u Vučjaku, a lokalni Crveni križ je najavio da će prestati raditi. Uz to sprečavaju ljude iz Vučjaka da dođu u grad. Ti se ljudi plaše smrti i to opravdano. To znači da je gore 2.500 ljudi kojima je uskraćena medicinska pomoć, od ponedjeljka neće imati vode ni hrane. (…) Izbjeglice u Bihaću više nemaju vremena. Do sada je umrlo 20 izbjeglica – jedan u bolnici, troje se ugušilo u požaru kada su se pokušali ugrijati u kući. Napustio sam Bihać jer je moj humanitarni rad postao ilegalan. Ovaj grad je postao uporište rasizma. Lokalni pomagači su ugroženi i mogu raditi samo noću. Oni se boje za svoj život”, kazao je. je.

