HULIGANI PRETUKLI MUŠKARCA U BEOGRADU: ‘Zbog ljubičaste torbe za psa mislili su da sam pe*er. Izbili su mi tri zuba’

Huligani su u jednoj pizzeriji u Beogradu napali muškarca i izbili mu tri zuba te mu nanijeli niz ozljeda zbog čega je završio u bolnici. Povod je bila ljubičasta torba za psa koju je nosio sa sobom i zbog koje su zaključili da je homoseksualac

U noći s petka na subotu u beogradskoj pizzeriji Trg dvojica huligana napali su i pretukli muškarca koji je u redu čekao svoju pizzu. Zbog ljubičaste torbe koju je imao sa sobom, pretpostavili su da je homoseksualac te ga napali.

Svoje traumatično iskustvo pretučeni Ilija Vučević podijelio je na Facebooku i s novinarima. Njemu su homofobni huligani nanijeli teške ozljede. Izbili su mu tri zuba, zadobio je brojne modrice i ogrebotine po licu i glavi te je na kraju završio u bolnici na šivanju. Da stvar bude apsurdnija, ljubičasta torba koju je nisao sa sobom bila je za njegovog psa. Vučevića je na koncu još težih batina i ozljeda spasila njegova žena.

‘Iako nisam gay, večeras sam ponosan što sam ‘bio’ jedan od njih’

“Čekali smo u redu u pizzeriji kada sam prišao prijatelju da uzmem pizzu. Jedan od njih je počeo provocirati da sam pe*er zato što nosim ljubičastu torbu. To je inače torba za psa. Nastavio je dobacivati na što sam mu odgovorio da šuti. Onda su me počeli gurati. Neki ljudi su pokušali spriječiti sukob, ali su me udarili desetak puta. Tek kada je supruga koja me je čekala vani, ušla unutra i počela pokazvati prsten, vikati kako nisam homoseksualac i da mi je ona žena, prestali su i pobjegli”, kazao je Vučević za Danas.

Na Facebooku je, pak, objavio fotografije svoga unakaženog lica napisavši (na engleskom): “Večeras su me brutalno napali u centru Beograda dva huligana jer su mislili da je roza torba za pse dokaz da sam homoseksualac. Tri izgubljena zuba, jedan šav i nekoliko modrica epilog su napada. Unatoč tome što nisam gay, večeras sam ponosan što sam “bio” jedan od njih.”

Beogradska policija traga za napadačima.