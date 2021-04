HRVATSKI ZNANSTVENIK ŽIVI I RADI U VELIKOJ BRITANIJI: ‘Zaraza ovdje pada iz dva razloga. Postoji način da suzbijemo mutacije’

Naglasio je da se moramo cijepiti, svejedno kojim cjepivom, nema straha i ljude treba ohrabriti da se cijepe

Profesor Sveučilišta na Oxfordu Kristijan Ramadan komentirao je aktualnu situaciju s koronavirusom u Velikoj Britaniji. Ona ide na bolje jer je, kako smatra Ramadan, u tom pomogao žestoki lockdown kao i intenzivno cijepljenje kojim su zaštitili više od 95 posto ugrožene populacije.

“Sada se pokazuju odlični rezultati, infekcija je vrlo mala i nemamo velikih smrtnih slučajeva”, rekao je za HRT dodavši kako se on ne opušta i još se uvijek drži striktnih mjera.

Prije dva tjedna u Britaniji su se napokon otvorile sve trgovine, tržnice, frizerski i kozmetički saloni, teretane, terase pubova…

Cijepljenje u toj zemlji počelo je Pfizerom u prosincu, a nastavilo se AstraZenecom u siječnju:

“Na četiri milijuna cijepljenja AstarZenecom, nažalost ima jedan smrtni slučaj, ali ako usporedimo s COVID-om, gdje ima jedan smrtni slučaj na 46 osoba, tu ne treba puno uspoređivati. Vidi se da cjepivo pomaže, a normalno je da ponekad ima određenih nuspojava kod nekih pojedinaca”, kaže Ramadan.

‘Svejedno je koje cjepivo’

Naglasio je da se moramo cijepiti, svejedno kojim cjepivom, nema straha i ljude treba ohrabriti da se cijepe.

“U Britaniji nema dileme kojim cjepivom se cijepiti, kojim god cjepivom da se cijepite, vide se rezultati”, dodao je.

Kaže i kako se on cijepio AstraZenecom te da jedva čeka primiti i drugu dozu. Na ljeto kad dođe u Hrvatsku želi biti zaštiten i spriječiti prenošenje zaraze na druge. Dodaje i da će se i dalje pridržavati mjera i biti na otvorenom prostoru, jer su zatvoreni prostori izvori zaraza.

“Pandemija je na globalnom nivou, možemo lokalno spriječiti oboljenje u našoj zemlji, ali u drugima ne, zbog toga moramo djelovati lokalno, a misliti globalno.”

‘U Hrvatskoj je trebalo obaviti edukaciju’

Ramadan smatra poražavajućim da se ljudi odbijaju cijepiti, misli da je to povezano s edukacijom, financijskom moći. Komentirajući odbijanje cijepljenja čak i kod dijela medicinskog osoblja u Hrvatskoj, rekao je:

“Mjerodavne institucije su trebale obaviti edukaciju liječnika opće prakse, sramotno je da liječnik opće prakse pacijente odgovara od cijepljenja nekim cjepivima. To je poražavajuće, to je glavni razlog zašto ljudi u Hrvatskoj nisu dovoljno procijepljeni. Ako vam liječnik kaže da on nije siguran, kako pacijent može vjerovati? Ili da vam pacijent određuje koje cjepivo će uzeti.”

Sve se više i više pojavljuju informacije da je bolji veći vremenski razmak između dvije doze, Ramadan kaže da je to znanstveno utemeljeno i to je Britanija uvela od početka i za Pfizer, iako klinička ispitivanja kažu da se mora cijepiti nakon tri do četiri tjedna. Ranije su znanstvenici govorili da treba više vremena da prva doza pripremi organizam i naše imune stanice.

“Zaključeno je da je bolje imati razmak od 8-12 tjedana”, kaže Ramadan.

‘Cijepite se, to će suzbiti mutacije’

Britanci su odlučili na svoju ruku, što se pokazalo odličnim, u Britaniji je infekcija značajno pala, a to je postignuto jednom dozom procjepljivanja – odlučili su da će prvo sve cijepiti jednom dozom, a zatim drugom kako bi svima dali šansu da se zaštiti.

“Znalo se da prva doza štiti 60-70% nakon cijepljenja, ali ne odmah, već nakon tri do četiri tjedna”, dodao je.

Osvrćući se na mutacije, Ramadan kaže da ih možemo suzbiti cijepljenjem jer virus ne može mutirati sam od sebe ako nema domaćina u kojem će se razmnožavati.

