HRVATSKI VELEPOSLANIK U BiH SE BRANI: ‘Dodik me pozvao na sastanak na nezgodan datum’

Bosanskohercegovački mediji raspisali su se o opozivu hrvatskog veleposlanika u svojoj zemlji, dok Ivan Del Vechio tvrdi da nije bio na proslavi Dana Republike Srpske već na ranije dogovorenom sastanku na koji ga je Dodik pozvao na nezgodan datum

Hrvatski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vechio našao se na uadaru kritika zbog susreta s Miloradom Dodikom u Banjoj Luci na neustavni Dan Republike Srpske na kojem je ujedno posmrtno odlikovan u Hrvatskoj osuđeni ratni zločinac Slavko Lisica.

No, Del Vechio tvrdi da na spornoj proslavi nije bio. “Nisam bio na svečanom postrojavanju ni na dodjeli odličja. Ne pada mi na pamet da idem na to. Bio sam na sastanku s predsjedavajućim Dodikom. Nespretno je izabran datum za sastanak koji smo ranije dogovarali”, rekao je Del Vechio za N1.

Na pitanje hoće li biti smijenjen s mjesta veleposlanika Del Vechio nije htio davati nikakve izjave, rekaol je tek da na “ono što je rekla ministrica nema što dodati niti oduzeti”.

Izvjestan opoziv veleposlanika

Inače, i mediji u susjedstvu ne prestaju analizirati dogaaje vezane uz Dodikov praznik pa tako i uz veleposlanika Del Vechia. “Dnevni avaz” navodi kako je vjerojatno da će Del Vechio, koji je već pet godina na dužnosti u BiH, sada biti opozvan, a prenosi i reakciju hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić, koja je potvrdila kako se on nije konzultirao s MVEP o odlasku u Banju Luku te kako Hrvatska do sada ni na koji način nije sudjelovala u obilježavanju 9. siječnja pa to nije učinila ni ove godine.

I portal Klix sugerira kako je sada izvjestan opoziv veleposlanika Del Vechija, a istodobno prenosi brojne reakcije na odluku Dragana Čovića da ode u Banju Luku i tamo sudjeluje u obilježavanju “dana republike” za kojega je Ustavni sud BiH još 2015. godine ocijenio da ga je neustavno slaviti 9. siječnja.

Prozivke na račun Čovića

Diana Zelenika iz stranke HDZ 1990, Čovićeva protukandidatkinja na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH provedenim u listopadu prošle godine, izjavila je kako postupak predsjednika HDZ BiH drži “sramotnim”.

“Zna se tko je protjerao Hrvate i Bošnjake iz Republike Srpske. Na taj način se ne gradi konstitutivnost sva tri naroda”, kazala je Zelenika.

Komentirajući to što su iz HDZ BiH za nastali skandal okrivili “medijske spinove” i “bošnjačke medije”, Zelenika je ustvrdila kako je to tek pokušaj da se pobjegne od onoga što je doista problem, odnosno da se za sve što je loše okrivi netko drugi.

“Oni (HDZ BiH) godinama osobne interese brane nacionalnim. Da bi to zataškali moraju naći dežurnog krivca. Zbog toga sam ja, na neki način, izdajica hrvatskog naroda, a ja sam se sve vrijeme borila za konstitutivnost sva tri naroda na prostoru cijele BiH, uključujući i RS”, kazala je Zelenika aludirajući na tumačenja HDZ-a nakon optužbi na račun Čovića. Zelenika je na prošlogodišnjim izborima bila trećeplasirana na popisu kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH dobivši nešto više od 25 tisuća glasova.

Podsjetila je i kako je na poručju Banjolučke biskupije od prijeratnih 220 tisuća Hrvata sada ostalo njih tek oko 8 tisuća te kako ni oni ne mogu birati svoje legitimne predstavnike u vlasti, a ta činjenica nekima očevidno ne smeta.

REPUBLIKA SRPSKA I NJEN NEUSTAVNI PRAZNIK: Došao i Draga Čović

Karamarko: ‘Nezamislivo, velikosrpski dernek uveličali predstavnici hrvatskih vlasti’

“Oslobođenje” pak prenosi reakciju bivšeg čelnika HDZ-a Hrvatske Tomislava Karamarka, koji je kazao kako je “nezamislivo” da je bilo tko od hrvatskih predstavnika odlučio otići u Banju Luku 9. siječnja.

„U vrijeme dok sam kao pozicionirani političar i dužnosnik obavljao gotovo sve najvažnije vodeće funkcije u političkom sustavu Republike Hrvatske, za mene je službeno i privatno RS bila i ostala takozvana tvorevina, stvorena na neviđeno brutalnom, dvostrukom genocidnom zločinu, o čemu su pravorijek dale i međunarodne sudske institucije“, kaže Karamarko, objašnjavajući da je „današnje područje tzv. RS prvo etnički očišćeno protjerivanjem stotina tisuća nesrpskog življa, poglavito Hrvata i Bošnjaka, a nakon toga počinjen je i nezapamćen genocid u Srebrenici kakav se ne pamti u novijoj povijesti.“

Dodao je kako je za njega kao Hrvata još paradoksalnije da su taj “velikosrpski dernek” svojom nazočnošću uveličali predstavnici hrvatskih političkih vlasti.

„Pojavljivanje na ovakvom slavlju visokopozicioniranih političara kao stranačkih predstavnika ili predstavnika službenog Zagreba umjesto hoda prema kompromisnim rješenjima, čini mi se nanosi nepopravljivu štetu hrvatskom narodu, stvarajući tako novi jaz razdora između hrvatskog, bošnjačkog i srpskog entiteta”, zaključio je Karamarko.