HRVATSKI STRUČNJAK OTKRIVA RAZLOGE KAOSA OKO BREXITA: ‘Nacija je pukla po pola. Nisu ugrozili ideju Europe, ali jesu nešto drugo…’

Dekan Fakulteta političkih znanosti, Zoran Kurelić kaže da su se zbog brexita čak i politike stranke u parlamentu podijelile unutar sebe, a cijelu situaciju naziva ‘čudom’, koje nitko dosad nije iskusio

O ishodu najvećeg političkog fenomena u Velikoj Britaniji, brexita, puno se govorilo u domaćim i svjetskim medijima. Zbog čega je izlazak Velike Britanije iz Europske unije donio toliko problema i drame, za HRT je objasnio Zoran Kurelić, dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, koji kaže kako je brexit “čudo koje se ne može uspoređivati ni s čim prije u suvremenoj političkoj povijesti liberalnih demokracija.” Smatra kako cijeli proces nije niti festival demokracije, ali niti demokratska farsa.

‘Ovo nitko nikad nije iskusio. Sve se zapetljalo’

“Dakle, nešto što ni Britanci nisu iskusili, a ni bilo koja druga europska zemlja. To nije ni festival demokracije niti ovo drugo što ste rekli, nego naprosto skupina problema koji su se dogodili kada su se suprotstavila dva suvereniteta. Jedan, koji izvodiš iz volje naroda iskazane na referendumu, i drugi, kada parlament ima drukčiju volju od one koju je iskazao narod na referendumu. To je fundamentalni problem u kojem se sve zapetljalo, a to je da su ljudi na referendumu glasovali 42:58 za izlazak iz EU, a u trenutku kada je održan referendum su gotovo dvije trećine parlamentaraca bile protiv brexita. Dakle, sve se zapetljalo zbog toga”, smatra Kurelić.

BREXIT JAKO ŽIVCIRA EUROPU: ‘Nevjerojatno je što sve Britanci traže, ali dvije zemlje bi na kraju mogle profitirati’

‘Brexit ne ugrožava ideju Europe, ali ugrožava nešto drugo’

Dekan ističe kako se u situaciji s brexitom ne događa čak niti to da različite interesne skupine kroz zastupnike u parlamentu nastoje tražiti različite stvari, odnosno različite metode ostanka ili odlaska iz EU. Smatra kako su parlamentarne stranke “puknule”.

“Kad pogledate na koji su način funkcionirale stranke u parlamentu, nije da je jedna bila za brexit, a druga protiv njega. Sve su stranke “popucale” po pola. Dakle, to je užas koji se dogodio s referendumom. I nacija je ustvari “puknula po pola”. To je bilo gotovo tragikomično, kad je Theresa May postala premijerka, formirala je takav kabinet da su pola kabineta bili ‘brexiteri’, a pola su bili ‘remaineri’, dakle za ostanak. Onda smo stalno gledali koja će od te dvije grupacije prva prijetiti ostavkom, rušenjem vlade i tako dalje”, govori dekan, koji je mišljenja kako brexit ne ugrožava ideju Europe, ali ugrožava nešto drugo.

“Ugrožava osjećaj da je jedinstvena Europska unija bila rješenje europskog kontinenta. Prema tome, ideja će sigurno preživjeti. Ali što će se događati s Unijom, s političkom tvorevinom proizašlom iz te ideje, to je nešto potpuno drukčije. Mislim da je ova stvar katastrofalna, kako god završilo. Dakle, može završiti kao totalni brodolom, to bi recimo bio brexit bez dogovora, no kako sada stvari stoje vjerojatno se to neće dogoditi. Ali još uvijek nismo sigurni ni u što sto posto. Ali ako se oni i dogovore i ako se ne zakompliciraju stvari u Sjevernoj Irskoj, još uvijek će gubici biti grozni. Ima tu jako puno ‘ako’. Ovi proračuni, samo za Ujedinjeno kraljevstvo, po njihovim vlastitim proračunima pad ekonomije je neupitan. I posljedice njihova izlaska za Europsku uniju su apsolutno neupitne – drukčiji budžet, manje novaca, a da ne govorim o tome, da jednom kada izađe jedna od najjačih članica Unije, druga najjača ekonomija, to je takav gubitak koji ćemo godinama procesuirati” pesimističan je Kurelić.

‘Donijeli su odluku na temelju laži, a onda su referendumu dali mitsku snagu’

Na kraju razgovora dekan se okrenuo kampanjama za i protiv ostanka u EU, ocijenivši ih lažnima, te je indirektno, objašnjavajući okolnosti oko referenduma o brexitu, odgovorio na pitanje zalaže li se za više ili manje izravne demokracije.

“Cijela kampanja je bila izvedena na nekoliko skupina potpunih laži, i s jedne i s druge strane. Jedni su imali ono što se zove “projekt strah”, poručivali su da izlazak iz EU znači propast, recesiju, pad funte. Ništa od toga se nije dogodilo osim što je funta pala, ali to je bilo ukalkulirano u brexit. Cijela stvar nije dramatična, nikakva recesija se nije dogodila, oni su i dalje imali rast. A s druge strane su lagali o ne znam koliko novaca koje će ostati za zdravstvo, o tome kako će imati “savršeni deal”, kako će ostati u zajedničkom tržištu, sve ono što se kasnije nije dogodilo.”

“Prema tome, kad pogledate britanski narod je donio odluku na temelju dvije lažne kampanje i sada se te odluke drže kao pijan plota, kao da je tada engleska nacija iskazala svoju ultimativnu volju koju više nikad ne možeš dovesti u pitanje. U Švicarskoj, koja ima tradiciju referenduma, njima bi bilo normalno da idu na ponovljeni referendum. Ali s obzirom na to da Britanci ne idu na referendume, oni sad ovoj prilici naroda da dobije svoj glas pridaju gotovo mitsku snagu. Torijevci i konzervativci su procijenili da im je veća politička, fundamentalna šteta da odustanu od referenduma, da je bolje ići u brexit bez dogovora nego ići u drugi referendum”, zaključio je dekan FPZG-a, Kurelić.