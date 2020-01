HRVATSKI PAR DIGAO AUSTRIJSKU POLICIJU NA NOGE: Iskoristili sustav i prevarili državu, sada im prijeti zatvor, a moraju i vratiti novac

Ako stan košta od 500 do 600 eura mjesečno jasno je da nije tako lako preživjeti. No, tu uskače Austrija koja nudi mogućnost sufinanciranja što može iznositi 200 do 300 eura

Puna 24 mjeseca su 74-godišnji Hrvat i njegova tri godine mlađa supruga primali uz austrijsku mirovinu i dodatak na koji imaju pravo samo oni koji žive u toj zemlji, iako su u to vrijeme bili u Hrvatskoj. Policija ih je provjeravala nekoliko puta, a s obzirom na to da na adresi u njemačkom mjestu Donawitzu nisu pronađeni, protiv njih je podignuta kaznena prijava. Prijeti im kazna zatvora, a Njemačkoj moraju vratiti nekoliko tisuća eura, piše HRT.

Željko Batarilo godinama je radio u austrijskoj Socijalnoj službi te tvrdi da ovaj slučaj nije jedini. Austrijske mirovine nerijetko iznose 800 do 1000 eura pa se u pomoć uključuju i država ili lokalna zajednica. Ako stan košta od 500 do 600 eura mjesečno jasno je da nije tako lako preživjeti. No tu uskače Austrija koja nudi mogućnost sufinanciranja što može iznositi 200 do 300 eura.

Prijevare ne prolaze

Socijalni minimum po korisniku iznosi 890 eura, svaki korisnik treba živjeti dostojanstveno, piše HRT. Nikome ne pada na pamet da izigrava sustav. “Sustav funkcionira. Ima pokušaja ovakvih prijevara, ali one ne prolaze”, rekao je Niko Ilić iz Udruge hrvatskih poduzetnika u Austriji.

“Istina je, imamo sve jako dobro posloženo i strukturirano i onima koji su u potrebi pomažemo. U pronalasku stana, plaćanju režija, školovanja. U ovim trenucima najviše pomažemo izbjeglicama i migrantima, kaže”, Tanja Wehesely.

Proces integracije traje još uvijek, no postoje slučajevi gdje pojedinci žele iskoristiti sustav. Neki od njih su i migranti koji su se izjašnjavali da su Sirijici pa su dobivali posebnu skrb, budući da su iz ratnog područja. Zbog toga se i politička kampanja uoči prijevremenih parlamentarnih izbora vodila baš oko problema ograničavanja i kontrole socijalnih i drugih davanja.

Stroža pravila

Austrijska vlada najavila je da će postrožiti sustav, rekla je dopisnica iz Beča Snježana Herceg. Pogotovo će to osjetiti oni koji dobivaju socijalnu pomoć iz grada. Jače će se kontrolirati i doplatak za djecu te naknade za nezaposlene, koju u Austriji koristi desetak tisuća Hrvata, a to je bio i glavni motiv za ograničavanje tržišta rada našim državljanima u toj zemlji. Ipak, i to se mijenja od 1. srpnja, ograničenja više neće biti.