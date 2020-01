HRVATSKI NOVINAR KOJI JE UPOZNAO UBIJENOG IRANSKOG GENERALA: ‘Za jedne terorist, za druge mučenik, ali jednu stvar o njemu moramo znati…’

Hrvatski novinar koji je upoznao likvidiranog generala Kasima Sulejmanija: ‘Zvali su ga živim mučenikom jer mu je najveća želja bila umrijeti mučeničkom smrću’

Novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab jedan je od rijetkih u Hrvatskoj koji je odlično upućen u sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su na rubu rata. Gostujući u RTL Direktu osvrnuo se prvo na pad ukrajinskog putničkog zrakoplova.

“Prerano je pričati o tome, sami Iranci i Ukrajinci rekli su da je riječ o tehničkim problemima. Teško se može u ovom trenutku reći išta, ali bit ćemo pametniji kasnije. Na kraju krajeva, većina putnika bili su Iranci. Niti su projektili lansirani iz Teherana”, naglasio je Diab.

IRAN OPET OPASNO ZAPRIJETIO: ‘Uzvratit ćemo još jače’; ispada da je Irak znao što će se noćas dogoditi!

Jesu li željeli nekoga ubiti?

U napadu Iranca na dvije američke vojne baze u Iraku žrtava nije bilo, a neki analitičari tvrde da očito nikoga nisu ni planirali ubiti. “Naravno, SAD će tvrditi da nikoga nisu željeli ubiti, ali evidentno je da nakon likvidacije generala Sulejmanija i prijetnji kojima smo svjedočili, Amerikanci su na najvišem nivou stanja pripravnosti i zato su praktički ispraznili baze.

Također, nekoliko sati prije napada, predsjednik Hassan Rohani rekao je Iračanima da će ih bombardirati, a i sami Amerikanci su rekli da su im prijatelji dojavili za napad. Pa mislim da su znali. Ipak, meni je nevjerojatno da je Donald Trump rekao da šteta nije značajna. To nema smisla, deset projektila pogodilo je baze, to nije mala stvar”, govori novinar Večernjeg lista.

NOVE RAKETE PALE NA ‘ZELENU ZONU!’ I američkim političarima je dosta Trumpovih suludih odluka, žele mu srezati ovlasti

SULEJMANI BI NAKON SMRTI MOGAO OSTVARITI SVOJ ŽIVOTNI SAN: Moćni iranski general je likvidiran, slijedi li Iraku scenarij iz pakla?

Amerikanci mete paravojnih napada

Rohani je najavio odmazdu, no Haidar Diab misli da je to sve što se tiče Irana kao države. “Međutim, vođa Irana Hamnei je bio jasan, to je prva pljuska, no ne i konačna osveta. Amerikanci koji se nalaze u Iraku ili Libanonu, mete su svih paravojnim šijitskih formacija koje se nazivaju ‘osovinama otpora’. Kad je ubijen Sulejmani, rečeno je da nije mučenik samo Irana već cijele ‘osovine otpora’. Možemo očekivati da će Amerikanci biti mete napada tih paravojnih napada. Sjećamo se kako je osamdesetih Hezbolah ubio u Libanonu preko 300 Amerikanaca, ali i kad je napadnuto američko veleposlanstvo”, naglašava Hassan Haidar Diab.

Međutim, ne vjeruje da će doći do rata. “Odmah sam rekao da je to sve previše naglašeno, nitko nema interesa za rat. Donald Trump je odmah nakon ubojstva generala Sulejmanija rekao da ima naciljane mete ako ih Iran napadne, a danas je u izjavama povukao ručnu.”

Susret sa Sulejmanijem

Haidar Diab dvaput je sreo generala Kasima Sulejmanija. “Za neke je mučenik, za neke je terorist. Za Izrael, Saudijsku Arabiju i SAD je terorist, ali mi moramo znati jednu stvar… Najveće zasluge za poraz ISIL-a ima Sulejmani. To znaju i Amerikanci pa mi je bilo nevjerojatno slušati Trumpa kako hvali svoju vojsku, a govori da je Sulejmani terorist. On uvijek misli da ljudi ne znaju, a svi znaju kolike zasluge imaju Iran, Rusija i sirijski režim, pa i šijitska paravojna organizacija. Bili su mu saveznici”, kazao je Haidar Diab.

Prisjetio se i susreta sa Sulejmanijem 2016. i 2017. godine.

“Sreo sam ga 2016. i 2017. pa smo pričali jer fenomenalno govori arapski. Zvali su ga živim mučenikom jer mu je najveća želja bila umrijeti mučeničkom smrću. Na odlasku bih mu rekao kako se molim za njega, a on bi mi odgovorio neka se molim da pogine kao mučeni. A sad… Što je mučenik? Ne želim biti sudac. Ako je već porazio najveće zločince i najveće ubojice, je li mučenik ili terorist? Svi znaju da zahvaljujući njemu, mi u Europi možemo odahnuti jer je likvidirao desetke tisuće džihadista”, zaključio je novinar Večernjeg lista za RTL.