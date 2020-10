HRVATSKI NOVINAR IZ NJEMAČKE O LOCKDOWNU: ‘Nijemci ipak nisu toliko disciplinirani, nije upalila mjera zabrane točenja alkohola…’

‘Mjere koje su usvojene posljednjih tjedana, očito nisu imale praktički nikakav učinak’

Osim drugog vala pandemije koronavirusa, Europu je zapljusnuo i drugi val lockdowna. Francuska i Njemačka uvode lockdown i to na punih mjesec dana, a vrlo je moguće da su se europski vladari Angela Merkel i Emmanuel Macron tako dogovorili jer obje zemlje imaju vrlo slične mjere i to objavljene isti dan na isti način.

Možda smo upravo dobili novi koncept lockdowna koji bi mogao biti primijenjen i u drugim europskim zemljama – dakle, da je zatvoreno sve osim vrtića i škola.

U Njemačkoj ‘light’ lockdown

Njemačka kancelarka Merkel rekla je svojoj naciji da od idućeg ponedjeljka na mjesec dana slijedi zabrana rada kafića i restorana u cijeloj zemlji. Neće raditi ni kina, kazališta, hoteli, teretane, a jedino škole i vrtići ostaju ostvoreni. Ovakav lockdown njemački mediji nazivaju “light” lockdown.

Angela Merkel pozvala je sve one koji mogu raditi od kuće da to i učine te objasnila da se kontrola nad pandemijom gubi jer u 75 posto slučajeva nije moguće otkriti gdje su se ljudi zarazili.

“Potpuno je jasno da moramo djelovati i to odmah. Moramo djelovati kako bi spriječili kolaps zdravstvenog sustava. Najvažniji alat je praćenje kontakata, ali to nije uvijek jednostavno jer zdravstveni djelatnici rade na granici. Ne možemo više prekinuti lanac zaraze. To se mora promijeniti”, kazala je Angela Merkel.

‘Nijemci ipak nisu toliko disciplinirani, nije upalila ni zabrana točenja alkohola’

Novinar Deutsche Wellea, Srećko Matić, rekao je za RTL Direkt da je cilj ovih mjera radikalno reduciranje broja fizičkih kontakata kako bi se spriječio eksponencijalno širenje virusa.

“Mjere koje su usvojene posljednjih tjedana, očito nisu imale praktički nikakav učinak. Primjerice, zabrana točenja i prodaje alkohola, kao ni policijski sat. Nijemci izgleda ipak nisu toliko disciplinirani kako se to često voli misliti u ostatku svijeta. Broj novih infekcija u zadnjih sedam dana je praktički udvostručen. Broj kreveta na intenzivnoj je još uvijek dovoljan da se na odgovarajući način skrbi o pacijentima u bolnicama. Međutim problem je što nema dovoljno kadra”, rekao je Matić za RTL Direkt.

‘Njemačka nema čudotvorno rješenje za borbu protiv pandemije’

“Nedostaje njegovatelja. Lockdown light kako ga ovdje nazivaju, kaže novinar, dokaz je da ni Njemačka nema neko čudotvorno rješenje u borbi protiv pandemije. Ali očito ima dovoljno novca, da spriječi bijes i rezignaciju njemačkih građana i propast jednog dijela privrede. S paketom od 10 milijardi eura želi se prvenstveno pomoći gastronomiji.

“Raste i nezadovoljstvo u javnosti. Kritičari vladi predbacuju akcionizam. Gastronomi se pitaju zašto su nove mjere pogodile baš njih, jer nema dokaza da se virus primarno širi baš u restoranima. Ipak, velika većina Nijemaca još uvijek je zadovoljna vladinim mjerama. Otprilike dvije trećine ih podržava novi lockdown”, rekao je Srećko Matić.

