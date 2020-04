HRVATSKI MODEL U NEW YORKU: ‘Padao sam u nesvijest, ali me nisu htjeli testirati. Nadam se da ćemo se izvući iz ovog pakla’

Hrvat koji u New Yorku radi na karijeri modela i pohađa studij suvremenog plesa i baleta ispričao kako usprkoj eskalaciji širenja koronavirusa u tom gradu, veliki broj ljudi bezbrižno šeće grado i ne poštuje donesene mjere

“Korona se ovdje prebrzo širi, a najavljuju da bi svoj maksimum mogla doseći u periodu kroz tjedan do 30 dana. No, vlakovi i dalje voze, metro je konstantno u funkciji. Ljudi nisu u karanteni, već im je samo preporučeno da ostanu kod kuće”, kaže za Dnevnik.hr Renato Levis, Hrvat koji živi i radi kao model u New Yorku koji se vrlo brzo pretvorio u centar pandemije koronavirusa.

S obzirom na to, dodaje, velik broj ljudi i dalje slobodno šeće ulicama kao da ih nije briga, pri čemu se ne drže uputa socijalne distance i ne stavljaju zaštitne maske koje je doduše teško pronaći za kupiti. Renato je svoje maske nabavio još u veljači preko jednog online shopa, a potom od prijatelja koji obavlja stručnu praksu u jednoj bolnici u New Jerseyu.

Sve je manje dostavljača

“Škole i sveučilišta su se na vrijeme zatvorila, a većina je njih predavanja nastavila održavati online. Ja ovdje pohađam studij suvremenog plesa i baleta na Peridance Capezio Center tako da zbog samog koncepta plesne škole nisam u mogućnosti pohađati online nastavu, već čekati da se situacija smiri i da škola ponovno otvori svoja vrata”, kaže Renato.

Priznaje kako ipak nije lako biti zatvoren u stanu po cijele dane tako da predvečer obično izađe van u kvart na trčanje kada zna vidjeti nepoštivanje uputa pojedinaca koji se šeću ili druže u grupama. Kaže da izbjegava supermarkete te se namirnicama opskrbljuje virtualnim putem. Sve je manje dostavljača, a sve više narudžbi što dovodi do znatnog kašnjenja dostava. Neka područja dostavljači izbjegavaju jer imaju velik broj oboljelih.

Nedostaje medicinske opreme i lijekova

Najveći problem vidi u tome što bolnice u New Yorku nemaju dovoljno opreme za doktore i medicinsko osoblje. “Osim toga, za pacijente se nema dovoljno lijekova, a još manje respiratora. Valja naglasiti da nestašica lijekova protiv bolova dovodi do toga da pacijenti, kada ih se intubira, osim što imaju bolove izazvane koronavirusom trpe i druge bolove. Dakle, liječnici praktički odlučuju o sudbinama pacijenata – tko će živjeti, a tko ne”, kaže Renato.

Napominje da tamo liječnici odbijaju testirati ako osoba nema tri osnovna simptoma koronavirusa, visoku temperaturu, kašalj i otežano disanje. “Poznato je da je bilo mnogo slučajeva gdje su ljudi bili pozitivni na spomenuti virus, a nisu imali sve te simptome ili su čak imali neke druge simptome”, otkriva.

Dobio lijek za reumatske bolesti i alergije

Renato je i sam bio u takvoj situaciji prije tri tjedna kada se javio na hitnu zbog visoke temperature i glavobolje, a i dvaput je izgubio svijest toga dana. “Kada sam došao do liječnika bilo mi je rečeno da me ne smije testirati na koronavirus jer nemam ta tri simptoma. Dijagnosticirao mi je ‘nespecificiranu virusnu infekciju’, prepisao metilprednizolon (Medrol), dakle steroid kojim se uglavnom liječe reumatske bolesti i alergije te dvotjednu izolaciju. Naposljetku mi je rekao da je moguće da se ipak radi o koronavirusu, ali da me, nažalost, zbog propisa ne može na isti testirati.

Još uvijek živim u nedoumici je li se radilo o običnoj virozi ili koronavirusu, no nakon tjedan dana svi simptomi su bili nestali. Nadam se da ćemo se svi što prije izvući iz ovog pakla”, rekao je Renato za Dnevnik.hr.

