HRABRI HRVATSKI KAPETAN PROGOVORIO O HAVARIJI MEGAJAHTE: ‘Nafta je špricala, plamen se širio…’; poznati detalji i o ostalim Hrvatima

‘U jednom trenutku se čuo alarm u makini jer je, zbog velikog pritiska od pet bara, pukla cijev od dovoda nafte u glavni motor. Toliko je nafta špricala da je ‘u roku keks’ nakrcala makinu’

Zahvaljujući hrabrosti 38-godišnjeg zadarskog kapetana megajahte “Lady MM”, Ante Perića, kao i njegove posade, nitko nije ozlijeđen u požaru koji je zahvatio brod u utorak rano ujutro oko 5 sati. U trenutku izbijanja požara nalazila se oko pedeset nautičkih milja od naselja Capo Comino te je nakon požara potonula. 17 članova posade i putnika spašeno je i sada se nalaze u jednom hotelu na Sardiniji, piše Slobodna Dalmacija.

Što se točno dogodilo, ispričao je Perić za Slobodnu Dalmaciju. “Dakle, plovili smo prema Sardiniji pod udarima vjetra od 35-40 čvorova, a valovi su bili oko tri i po do četiri metra visoki. Nije to bilo ništa posebno, brod je to dobro podnosio dok se u jednom trenutku nije čuo alarm u makini jer je, zbog velikog pritiska od pet bara, pukla cijev od dovoda nafte u glavni motor. Toliko je nafta špricala da je “u roku keks” nakrcala makinu. Kako je bila ogromna temperatura, sve je planulo. Pokušali smo gasiti s aparatima, ali ništa nije uspijevalo! Onda smo aktivirali sustav za gašenje požara s ugljičnim dioksidom, no niti to nije uspjelo da ugasimo požar, što je jako čudno”, kaže Perić.

Sami sebe spasili

Dodaje kako je potom odaslao tri poziva za pomoć preko radija, ali nitko nije odgovorio i nitko im nije došao u pomoć. “Dok se Obalna straža pokrenula, mi smo sami sebe spasili. Dakle, jahta je ostala bez struje, obavio nas je vrlo gust dim, plutali smo nekontrolirano, a kad sam vidio da nema druge opcije, rekao sam posadi da skupi goste i naredio sam napuštanje broda. Osam gostiju, od čega troje djece, te nakon njih 9 članova posade, uključujući i mene, ušlo je u mali brod za spašavanje. Bili smo tada 50 milja od obale Sardinije i krenuli smo prema obali. Bili su dosta veliki valovi, puhalo je jako, postojala je bojazan da nas prevrne. Moram istaknuti da bi rijetko tko ovako nešto napravio, bili smo svi dosta prisebni i kapetan talijanske Obalne straže mi je rekao da je to što smo napravili nadljudski”, rekao je.

Perić kaže da su uspjeli spriječiti i veliko onečišćenje mora jer je u potonuloj jahti ostalo oko 40 tisuća litara nafte. “Boli me kad vidim kako pametuju ovi iz fotelja, boli me nepravda. I zato želim da se zna što se zaista dogodilo i kako smo svi mi na toj jahti reagirali i ponašali se”, zaključio je za Slobodnu Dalmaciju.

MEGAJAHTA PLANULA I POTONULA: Talijanski mediji hvale potez hrvatskog kapetana: ‘Spriječio je još veću katastrofu’

Neozlijeđeni hrvatski državljani

Petero hrvatskih državljana koji su plovili na jahti koja se u utorak zapalila u blizini Sardinije nije ozlijeđeno, priopćilo je u četvrtak ministarstvo vanjskih poslova. Sedamnaest ljudi spašeno je u utorak s 50 metara duge jahte koja se zapalila u blizini Sardinije, prenijela je talijanska novinska agencija Ansa. Na jahti je bilo devet članova posade i osam kazahstanskih turista. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u četvrtak je priopćilo Hini kako je na brodu bilo pet hrvatskih državljana članova posade, te da „nisu ozlijeđeni i dobro se osjećaju“.

Jahta imena Lady MM plovila je pod zastavom Kajmanskih otoka te je bila na putu od Sardinije do otoka Caprija. Zapalila se dok se nalazila oko 50 nautičkih milja od rta Comino, na sjeveroistoku Sardinije. U operaciji spašavanja sudjelovala su dva broda obalne straže i helikopter, a pri njihovom dolasku na mjesto nesreće putnici broda već su bili evakuirani u gumenjak, pa su odvedeni u Siniscolu na Sardiniji, dodaje Ansa.

Hrvatsko veleposlanstvo u Rimu u kontaktu je s hrvatskim članovima posade te stoji na raspolaganju za svu potrebnu konzularnu i drugu pomoć u okviru svoje nadležnosti, dodao je MVEP.