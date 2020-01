HRVATSKI FOTOREPORTER RAZGOVARAO S BOSANCIMA KOJI SE IZ ISISA VRAĆAJU KUĆI: ‘Lagali su nas, prevarili nas. Tko god je htio otići, nije mogao’

Prva pošiljka islamista već je stigla u BiH

“Nisam puno ratovao! Ratovao sam prije toga, malo u Alepu. Slomio sam ruku. Poslije toga u Minmiru sam radio prvu operaciju. Poslije nisam ratovao, više sam pomagao braći. Pomagao sam ljudima, kuhao sam s bratom, dijelio hranu po bazama braći”, spremno govori ekipi Provjerenog Nove TV Bosanac Salem Hasić, zarobljeni Isilovac, kojeg Kurdi drže u zatvoru u Kamšili.

Iako je BiH, pod pritiskom SAD-a, prihvatila 25 zarobljenih islamiste te ih kani procesuirati pred svojim sudovima, mnogi još čekaju povratak u domovinu. I, baš kao i mnogi drugi nakon sloma tzv. Islamske države pričaju kako su bili zavedeni i kako uopće nisu ratovali nego, kuhali, zidali…

Gledali smo snimke kako Asad siluje žene

“Bio sam student elektrotehnike u Tuzli, posljednja, četvrta godina. Normalno sam živio. 2013. sam došao. Gledali smo video kako siluju žene, kako u Siriji Asad siluje i zlostavlja žene. Zvali su muslimani da im pomognemo i tako sam odlučio doći ovamo s prijateljima. Tamo je bilo 30, 40 Bosanaca i njima sam se pridužio”, prepričava Salem kako je došao u Isis. Koliko god je moguće, ograđuje se od strahota koje paradržava za koju se borio provodila.

“Ako sam bio ovdje, ne znači da sam ja radio te stvari ili bio u suglasju s tim što su radili, ili da imam mišljenje kao oni”, ističe.

U kalifatu imao i obitelj. Jedan dio brutalno je poginuo.

“Ja, moja kći Ajša i moja žena otišli smo na internet. Poslije 10 minuta sam čuo udar aviona. Nije to daleko, blizu je. I vidio sam dim. Iz smjera moje kuće, ali nisam znao da je to moja kuća. Poslije toga sam otišao nazad i vidio sam. Brat je donio moje dvoje djece zamotane u deku, mama isto ‘preselila'”, ispričao je. Sada se nada da će i on biti u idućoj pošiljci koja će biti izručena BiH.

‘Tko god je htio izaći, nije mogao’

Tvrdi da je razočaran i da su ga islamisti prevarili.

“Kada smo došli, oni se nisu borili protiv Assada ni pomagali narodu, nego su samo gledali svoj interes. Otvorili su put samo za Irak i naftu da izvuku za Irak. To je bio njihov osnovni cilj. I lagali su, tko god da je htio izaći odavde, nije mogao”, kaže Salem.

U zatvoru, u kojem je više od 5000 terorista iz Isila, ali i njihovih obitelj je i Adela Dolamić iz Tešnja, Ona za sve krivi supruga.

“Pa, vjerujte, to je sve na ideju mog muža bilo. Sam dolazak, putovanje, sve, sve, sve. Ja sam bila najmanje upoznata s tim. Do dolaska u Tursku, onda sam saznala kamo idemo, zašto i kako.”, rekla je za Provjereno.

‘Kalifat je bio jedna vrsta zatvora’

Muža, koji je bio borac kalifata, navodno više nema. Rekli su joj da je poginuo u bombaškom napadu. No teško je procijeniti što je istina, a što nije. Danas joj je žao što njezina djeca ispaštaju zbog odluke oca.

Napominje kako je Kalifat bio jedna vrsta zatvora i da se tamo mogla kretati samo s mužem. “Poslije kada je on poginuo, nikad se nismo kretali sami. Uvijek ja i još jedna žena, dvije ili tri, zavisi.”

Dok je u matičnoj zemlji bila šefica restorana, sada životari u kampu s ostalima. I nada se, moli se da će biti sljedeća u grupi za povratak u BiH.

‘Žene su prošle sve i svašta’

“Mislim da odgovornost treba snositi onaj tko je kriv za to, ne ja osobno. Znači, ja sam rekla da ne bježim od države, zakona i zatvora jer ja nisam ništa uradila i većina ovih žena koja je tu, to su samo žene koje su samo rađale djecu i prošle su sve i svašta.

“Žao mi je što sam ja prošla stvari koje nisam trebala u životu, a druga stvar, žao mi je što moja djeca prolaze i što su to prošla. Možda sam imala izbor ići ili ne ići. To mi je najveća greška”, uvjerena je.

Sestri je poručila da ju voli i da se ništa nije promijenilo od posljednjeg dana kada su se vidjele. “Cijenim sve što je učinila za mene, što je pokušala učiniti, ali znam da nije u njezinim rukama. Da jest, ja bih davno bila kod kuće”, kaže.