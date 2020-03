HRVATSKA ONKOLOGINJA JAVILA SE IZ SRCA EPIDEMIJE: ‘Ako se ovakva situacija nastavi, izdržat ćemo još samo desetak dana’

Onkologinja iz Pule, Vanesa Gregorc, liječnica u milanskoj bolnici San Rafael, ispričala je kako izgleda život u Italiji koja je u karanteni zbog epidemije koronavirusa koja je u toj zemlji odnijela velik broj života

Više od 12.500 zaraženih i preko 800 umrlih, od čega 196 samo u zadnja 24 sata, stravične su brojke koje pokazuju razmjer epidemije koronavirusa u Italiji. Brojne zemlje uz stroge kontrole puštaju talijanske državljane na svoje teritorije, a većina zrakoplovnih linija je ukinuta. Cijela država je u karanteni, a od večeras neće raditi ništa osim trgovina s hranom i ljekarni.

“Vlada je zabranila da se izlazi iz stanova i kuća. Ako nas policija zatekne na ulici bez nekog valjanog razloga, kazna je 200 eura. Situacija je poprilično ozbiljna. U nekim trgovinama nema voća i povrća. Ljudi panično rade zalihe hrane”, javlja Hrvat iz Padove, Andrej Bakal-Bašić.

Apokaliptična svjedočanstva iz bolnica

Svjedočanstva iz bolnica govore o apokaliptičnom stanju. Liječnik iz bolnice u Bergamu, Daniele Macchini, na Facebooku je usporedio koronavirus s tsunamijem te opisao dramatičnu borbu protiv zaraze, prepune odjele i nadljudske napore svojih kolega kako bi spasili živote. Iz bolnice San Rafael u Milanu slična je iskustva RTL Direktu ispričala hrvatska onkologinja Vanesa Gregorc.

“Virus je ušao u sve zemlje. Izgleda da je Italija najviše pogođena, ali mi ne znamo u kojem je trenutku razvoj epidemije u drugim zemljama. U Italiji mamo veliki broj zaraženih i velik broj pacijenata treba liječničku pomoć. Veliki je pritisak na zdravstvene ustanove. Zasad uspijevamo izdržati taj pritisak, ali ne znam koliko dugo ćemo još moći. Ako se ovako nastavi, možda još desetak dana”, rekla je Gregorc.

Karantena do Uskrsa

Iako je karantena, uvedena kako bi se barem usporilo širenje zaraze, proglašena do početka travnja, doktorica Gregorc nije toliko optimistična u prognozama.

“Mi smo ove ozbiljne mjere uveli kako bi naglo zaustavili rast broja zaraženih. Nakon 15-18 dana trebalo bi doći do usporenja rasta broja pacijenata, ali ne vjerujemo da će to biti do početka travnja. Do Uskrsa je najvjerojatnija karantena, sigurno tri tjedna”, smatra onkologinja.

Hrvatima savjetuje da slušaju uputstva Stožera civilne zaštite te da drže razmak od drugih osoba, peru ruke i izbjegavaju javna okupljanja. “Budimo oprezni svi i pazimo jedni na druge”, poručila je sunarodnjacima liječnica iz Milana.

