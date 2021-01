HRVATSKA LIJEČNICA IZ DRŽAVE KOJA NEMA PROBLEM S NESTAŠICOM CJEPIVA: ‘Pitate se zašto su najveće količine cjepiva kod nas? Vlada je platila’

‘Budući da je to cjepivo prvo registrirano, izraelska vlada je platila više negoli ostali kako bi među prvima dobila to Pfizer Biontech cjepivo, i to u velikim količinama’

Izrael je jedna od rijetkih država u svijetu koja nema problema s nestašicom cjepiva te dalje provodi cijepljenje stanovništva. Dr. Dina Presburger, liječnica obiteljske i gerijatrijske medicine, rođena Zagrepčanka koja od 1983. godine živi i radi u izraelskom lučkom gradu Haifi kao direktorica Doma za stare i nemoćne, rekla je za Slobodnu Dalmaciju da je do sada cijepljeno oko 2,5 milijuna ljudi te da svakog dana ta brojka dodatno raste za 160 do 170 tisuća novocijepljenih.

“Pitate zašto baš Izrael ima najviše cijepljenih i zašto su najveće količine cjepiva kod nas? Pa zato jer je naša vlada na vrijeme, odnosno u samom začetku razmišljanja o istraživanju cjepiva, s tvrtkom Moderna potpisala ugovor i uložila velika novčana sredstva u istraživanje cjepiva. Mi smo to učinili kada se još nije ni znalo hoće li cjepivo ikada ugledati ‘svjetlo dana’. I kada je ono otkriveno, mi smo ga dobili među prvima.

No, nismo dobili Modernino cjepivo, u koje je Izrael uložio sredstva, već Pfizer Biontech, koje je prvo registrirano. Budući da je to cjepivo prvo registrirano, izraelska vlada je platila više negoli ostali kako bi među prvima dobila to Pfizer Biontech cjepivo, i to u velikim količinama. Izraelska vlada je na vrijeme shvatila da će potražnja za cjepivom biti ogromna i na vrijeme je osigurala velike količine cjepiva za svoje stanovništvo”, kaže Presburger.

Cjepivo uredno stiže

Ističe da su dobili cjepivo za koje se u stvarnosti nije znalo kakvo je, jer je ispitano na vrlo malom uzorku ljudi. “I onda su nama dali tolike količine cjepiva da smo do sada procijepili oko 2,5 milijuna ljudi. Na taj su način proizvođači dobili mogućnost da u što kraćem roku cijepe što više ljudi i da vide kakve nuspojave to njihovo cjepivo ima kod tako velikog broja cijepljenih. Ljudi se i dalje cijepe, interes je velik, zrakoplovi s cjepivom uredno stižu iako su aerodromi zatvoreni i u Izraelu cjepiva ne nedostaje”, dodaje Presburger.

Izrael ima izrazito dobro organiziran zdravstveni sustav, a Presburger objašnjava da njihov zdravstveni sustav nije centralistički, tako da je zdravstvo jednako rašireno u svim dijelovima Izraela i svi imaju iste mogućnosti. “Tako i sada kod cijepljenja. Svugdje u Izraelu se čovjek može cijepiti i svaki dan otvaraju mnoge nove punktove za cijepljenje. Od dana kada se doznalo kako će biti organizirano cijepljenje i kako je cjepivo otkriveno, sve službe su u Izraelu radile na tome da to cijepljenje prođe što bolje”, kaže.

Kaže da je upoznata s tim da u Hrvatskoj, velikom dijelu Europe i svijeta nema dovoljnih količina cjepiva. “Znam, čitam to i moram reći da me srca i duša bole što je to tako. Želim vjerovati da će se stabilizirati isporuke cjepiva i da će svi dobiti one količine cjepiva koje su naručili. Mi smo u Izraelu jako zadovoljni Pfizer Biontech cjepivom, a da je to tako, pokazuju brojke. Već sada je 60 do 70 posto manje zaraženih u staračkim domovima.”

Problem s fanatičnim vjernicima

Iako tvrdi da velika većina Izraelaca zna da je virus puno opasniji od cjepiva, Presburger tvrdi da se u Izraelu najviše ne žele cijepiti pobožni ljudi, oni koji žive u velikim skupinama na malim prostorima i koji najviše vjeruju svojim rabinima, tj. fanatične grupe vjernika.

“Ima rabina koji ne vjeruju u cijepljenje i ako oni kažu svojim vjernicima da se ne cijepe, nitko se od vjernika neće cijepiti. Budući da te skupine ljudi žive u velikim skupinama na malom prostoru, virus se nekontrolirano širi i napada ljude. Imali smo primjere da su umirale i cijele obitelji koje se nisu htjele cijepiti, a koje su se zajedno molile, bez fizičkog distanciranja, i na taj način prenosile virus. Ne želi se cijepiti ni dio arapskog stanovništva koji se boji cjepiva, jer kod njih je drukčiji način razmišljanja”, pojašnjava Presburger.

Nuspojave cijepljenja

Govoreći o nuspojavavama Presburger je rekla da su takve kakve je opisao Pfizer Biontech. “Osobno sam cijepila ljude s teškim alergijama, u poodmakloj životnoj dobi, stare ljude s mnogim bolestima i moram reći da su nuspojave bile blage. Naravno, za svaki slučaj uz sebe imam injekciju adrenalina ako bi je bilo nekome potrebno dati, zbog neke teške alergijske reakcije, ali do sada je nisam upotrijebila. Crvenilo na mjestu uboda, malo povišena temperatura, lagana glavobolja, proljev, povraćanje, očekivane su nuspojave. Ono što znamo jest to da drugo cijepljenje nakon 21 dan ima neke malo jače nuspojave, kao više povišenu temperaturu, jače glavobolje, treskavicu i to se, što je interesantno, pojavljuje kod mlađih ljudi”.

Nakon što je Izrael cijepio 70 posto stanovništva starijeg od 60 godina, Presburger otkriva da sada kreću s cijepljenjem ljudi od 50 godina, a počeli su cijepiti i mlade od 16 do 18 godina kako bi se što prije vratili u školske klupe.

Međutim, u Izraelu je zabilježen i treći val pandemije. “Taj treći val nas je jako pogodio jer lockdown nije bio najstroži mogući. Imali smo i po 10 tisuća dnevno oboljelih. Još uvijek ne rade restorani, kafići, kazališta, nema posjeta sportskim priredbama, već samo rade samoposluge, ljekarne…”, rekla je Presburger za Slobodnu Dalmaciju.

