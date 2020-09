HRVATICA SE JAVILA IZ SREDIŠTA VATRENE APOKALIPSE: ‘Mislila sam da je kraj svijeta. U panici sam zvala muža i sina da vidim jesu li živi”

Oblaci su poprimili apokaliptično narančastu boju, a negdje je počeo padati i pepeo

Na zapadnoj obali SAD-a već tjednima bukte požari, a jedna od najjače pogođenih saveznih država je Kalifornija. Upravo je tamo, prema zadnjim podacima, aktivno oko 115 požara. Hrvatica koja živi u glavnom gradu Kalifornije, Sacramentu, javila se za RTL te podijelila svoje iskustvo.

Tatjana Fridl radi u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Sacramentu gdje živi s obitelji. Premda požari nisu neuobičajeno za ovo doba godine, Tatjana napominje da je trenutačna situacija veoma strašna. Podaci sa službene vladine stranice “Cal Fire” za praćenje požara u Kaliforniji pokazuju da je od početka 2020. u toj državi izgorjelo više od tri milijuna hektara.

U vatrenim stihijama poginulo je 12 ljudi, a ovogodišnju sezonu požara stanovnici Kalifornije pamtit će kao rekordnu i to iz nekoliko razloga. Kako prenosi RTL, ove godine je spaljeno najviše hektara zemlje, a zabilježeno je i ukupno šest od 20 najvećih šumskih požara u povijesti Kalifornije. “Ovako nešto se nije vidjelo od 1987.”, objavili su vatrogasci.

Klimatizacijski uređaji neprestano rade što stvara nove požare

Hrvatica je istaknula da od kolovoza temperature nisu padale ispod 40 stupnjeva i da je u najtoplijim danima živa u termometru pokazivala nevjerojatnih 50 stupnjeva.

Upravo je time oboren i temperaturni rekord u jednom od najvećih američkih gradova, Los Angelesu. Takve strašne vrućine uzrok su neprestanom radu klimatizacijskih uređaja u zatvorenim prostorima. Baš je to dovelo do novih požara, govori Tatjana.

“Ja u kući imam dvije klime, po jednu za svaku etažu i rade cijeli dan. Sve to preopterećuje staru i loše održavanu električnu mrežu na rubnim dijelovima gradova. Tada dolazi do iskrenja od kojega su buknuli požar za požarom i sada smo u situaciji da svuda gori, da je zrak prezasićen pepelom i da se nad našim područjem stvorio teški oblak u kojemu je sve to akumulirano”, pojasnila je Tatjana za RTL.

Stanje stalne pripravnosti

Tatjana ima sreću što živi u urbanom dijelu grada gdje su nove električne instalacije pa joj klima može raditi i 24 sata pa se ipak nekako može zaštititi. Nije joj lako, ali joj je ipak bolje nego ljudima u rubnim dijelovima grada.

Tatjana kaže da tim stanovnicima u pravilu gase struju od 18 sati do jutra. Inače, noćne temperature su oko 25 stupnjeva uz ogromni pritisak u zraku od oblaka nad njima.

Najgore od svega je to što ljudima iz rubnih dijelova grada vatra često dođe do ruba dvorišta pa stalno moraju biti u stanju pripradnosti. Ruksaci im stoje pored vrata za slučaj evakuacije.

Prizori kao iz filmova katastrofe

Prizori na fotografijama koje je Tatjana poslala redakciji RTL-a izgledaju kao iz filmova katastrofe. Niti u drugim kalifornijskim gradovima nije bolje. Oblaci su poprimili apokaliptično narančastu boju, a negdje je počeo padati i pepeo. Po nekoliko dana sunce neće biti vidljivo, najavili su meteorolozi. U Sacramentu je nebo sablasno ljubičaste i sive boje.

“Dan kao da i nije dan. Kontinuirano živimo u nekom limbu sive izmaglice. Izlazak i zalazak sunca izgledaju kao apokaliptične scene iz filmova. Vidimo tek svijetleću kuglu koja se probija kroz ljubičastu izmaglicu. Prvo jutro kada sam otvorila vrata da uzmem poštu i ugledala taj prizor mislila sam da je uistinu došao kraj svijeta. Samo ta ljubičasta slika, dim, huk vjetra, grobna tišina, nigdje nikoga. U panici sam zvala muža i sina da vidim jesu li živi”, prisjeća se Tatjana i dodaje da, kako su dani prolazili, ta slika je postala svakodnevica.

Zbog zagađenog zraka ne bi trebali izlaziti iz kuće

Tatjana svakodnevno dobiva upozorenja iz ustanove u kojoj radi, a ta upozorenja vezana su za opasnost udisanja zraka prema indeksu njegove kvalitete. Prije svega nekoliko dana indeks kvalitete zraka dosegao je nevjerojatnu brojčanu vrijednost od 416, a treba napomenuti da se vrijednosti iznad 301 smatraju opasnima za ljudsko zdravlje.

Postoji opasnost da bi ljudi mogli razviti simptome poput astme, problema s disanjem te bolova u prstima. Osobe starije od 65 godina ili osobe koje imaju problema sa srcem i plućima vrlo će vjerojatno osjetiti ozbiljne posljedice za svoje zdravlje. Stoga, preporuka glasi: ne izlazite iz kuće!

Oni koji pak izlaze iz kuće mraju nositi N95 zaštitne maske koje filtriraju zrak. Tatjana zato ne otvara prozore, a s obzirom na to da zbog korone radi od kuće, onda i ne izlazi. Ipak, na vlastitoj je koži osjetila posljedice zagađenog zraka.

‘Stalno kašljem, nekada sam znala i povraćati’

“Nesnosan smrad ipak ulazi, to se ne može izbjećii. Stalno kašljem. Na početku sam znala i povraćati od kašljanja. Na katu palim difuzore s eteričnim uljima, u prizemlju prokuham vodu sa štapićima vanilije. Ide se u trgovinu s hranom i to kada moramo”, govori Tatjana.

Najnoviji podaci pokazuju da je indeks bio “samo” 155, što znači da, ako je osoba dobrog zdravlja tada smije izaći s bilo kakvom maskom i obaviti ono što mora. Međutim, situacija je kilometrima daleko od savršene.

“Iskreno, najgore od svega je što se stvara neki kolektivan osjećaj psihoze. Ovdje ljudi od 13. ožujka mahom rade od kuće zbog korone i ograničeno se kreću. No, barem smo do sada mogli otvoriti prozor, otići povremenu na vožnju biciklom, biti u vlastitom dvorištu na zraku. Sada se ne može ni to. Ljudi su usamljeni, osjećaju se otuđeno od svijeta, fali nam sunca, život u Kaliforniji neprepoznatljiv je”, ispričala je Tatjana Fridl za RTL.