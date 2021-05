Profesorica Mandler kaže da je stanje u Izraelu jako teško i da su svi neugodno iznenađeni događajima u zemlji i velikim nasiljem unutar gradova u kojima žive Židovi i Arapi

Sukob u pojasu Gaze se pred očima cijelog svijeta pretvara u rat, a radi se o najtežem sukobu između Izraela i Palestine od 2014. godine. Na izraelske gradove, među kojima je i Tel Aviv, palestinski Hamas svaki dan ispaljuje preko 1.000 projektila. Sve je u kaosu, gradovima odjekuju sirene, a broj mrtvih, među kojima ima i djece, sve je veći.

O stanju u Izraelu i Tel Avivu ispričala je za Slobodnu Dalmaciju Lea Mandler, profesorica na fakultetu u Haifi. Ona u Izraelu živi od 1992. godine te sa suprugom i djecom živi u naselju Zichron Yaakov, južnije od Haife te oko 70 km od Tel Aviva.

Bacanje kamenja, paljenje guma, ubijanje ljudi…

Profesorica Mandler kaže da je stanje u Izraelu jako teško i da su svi neugodno iznenađeni događajima u zemlji i velikim nasiljem unutar gradova u kojima žive Židovi i Arapi.

“Hamas, čija agresija raketiranjem iz Gaze za nas nije ništa novo, sada je uspio zapaliti Jeruzalem, i to još na Ramazan. U neredima sudjeluju i ljudi koji dosad nisu bili dio ratova s Hamasom ili Hezbollahom. Došlo je do nasilnih demonstracija u naseljima u kojima živi veći broj izraelskih Arapa, građana koji godinama žive s nama u demokraciji uživajući sva prava zapadnog društva. A ovih dana bacaju kamenje, pale gume, kante za smeće, automobile, napadaju vozače autobusa, ubijaju i divljaju. Naravno, to nije većina, ali ima ih dovoljno da stvore zastrašujući osjećaj i veliko razočaranje u mogućnost zajedničkog suživota u miru.

Mi se nalazimo sjeverno od Tel Aviva i srećom nismo u dometu raketa iz Gaze. Međutim blizu nas ima nekoliko arapskih sela s kojima smo dosad bili u odličnim odnosima, a koji sada također blokiraju ceste i bacaju kamenje. Nismo pod direktnim napadom, no ne osjećamo se nimalo sigurno. Uglavnom smo kući. U našem naselju djeca idu u školu, ali u svim naseljima južnije od Natanije (oko 40 kilometara od nas) ne rade ni škole ni vrtići. Čujemo se s prijateljima i rodbinom koji tamo žive tamo. Oni su noću i većinu dana u skloništima. U Askelonu, Ashdodu i Sderotu kao i u naseljima blizu Gaze uzbuna se čuje svakih nekoliko minuta. U Sderotu je jučer poginuo šestogodišnji dječak, iako je bio u skloništu s roditeljima. Što da vam kažem… Dok smo mi kupovali cjepiva, oni su nabavljali rakete”, ispričala je Hrvatica za Slobodnu Dalmaciju.

Ima li svaka zgrada sklonište i kako to izgleda?

Kada su u pitanju skloništa u zgradama, profesorica kaže da ih nema u svakoj zgradi. Oni postoje u novijim zgradama i to u svakom stanu, kao u ovoj gdje živi profesorica.

“To vam je soba koja se koristi kao i svake druge, samo što se po potrebi pretvara u sklonište. U predgrađu Tel Aviva gdje su uglavnom starije zgrade postoji jedno sklonište po zgradi ili između zgrada. Tamo ljudi moraju izlaziti iz stana u sklonište što je jako riskantno, pogotovo ako imate malu djecu. U nekim naseljima nema ni toga. Srećom da Izrael ima obrambeni sustav Željeznu kupolu koja presijeca rakete u zraku. Da to nemamo, stanje bi bilo puno gore, jer stotine raketa svakodnevno idu prema Izraelu”, objasnila je.

‘Strani portali su u svojim izvještajima pristrani’

Upitana je li ju strah, profesorica odgovara da taj osjećaj ne bi nazvala strahom, ali se boji za svoju djecu i da se njima nešto ne dogodi.

“Više od straha ipak smo razočarani i ogorčeni. Pogotovo reakcijama iz svijeta. Naime, čitam strane portale i ne mogu vjerovati koliko su pristrani. Te tekstove pišu ljudi koji nikad nisu bili u Izraelu niti su dovoljno upoznati sa svime što se ovdje događa. Prenose se samo snimke koje šalje Hamas iz Gaze.

Ne piše se kako izraelska vojska uvijek unaprijed upozorava ljude u Gazi prije napada i daje im vremena da se sklone. To Hamas ne radi. Namjerno ne dopušta ljudima da izađu kako bi imali više snimki i slika ubijenih i ranjenih ljudi. Kada na Izrael padaju rakete ne samo da nema nikakvog upozorenja nego se odmah i krene s pucanjem kako ne bi mogli evakuirati ozljeđene”, kazala je Mandler.

Na pitanje čuje li detonacije i rakete, profesorica kaže da se to čuje dosta sjevernije. “Čujemo uzbune u susjednim krajevima ili preko radija. Prijatelji koji žive u Petah Tikvi i drugim naseljima šalju nam strašne slike razaranja”, kazala je. Profesorica je odgovorila koliko se često javljaju sirene za uzbunu.

“Zavisi u kojem se dijelu zemlje nalazite. U pojasu Gaze pa do Tel Aviva čuju se svakih nekoliko minuta, i tako već danima. Samo danas u podne ispaljeno je u nekoliko minuta više od sto raketa. Obično nas počnu gađati navečer i to onda traje cijele noći”, kaže.

‘Teško je živjeti u saznanju da se stalno moramo braniti’

Kako kaže, život u Izraelu nije potpuno stao, ali je situacija iznimno napeta. “Trgovine rade, ljudi obavljaju svoj posao, no izlaze samo oni koji to moraju. Sinoć je za neke dijelove zemlje uveden policijski sat”, objasnila je.

“Voljela bih reći da očekujemo smirivanje situacije, ali nas iskustvo i razumijevanje uzroka i posljedica uči da je ova eskalacija mnogo ozbiljnija od prethodnih i da nažalost neće biti lako razriješiti stvari. Sukob možda izgleda kao problem između Palestine i Izraela, ali je mnogo širi i ozbiljniji jer su u njega umiješani Iran, Katar i druge države kojima je u interesu da Izrael nestane.

Ovi su događaji ozbiljno poremetili uzajmno povjerenje između židovskog i arapskog stanovništva, koje se teškom mukom gradilo skoro 60 godina. Ne znam, zaista, hoćemo li moći vratiti to povjerenje. Teško je živjeti u saznanju da se stalno moramo braniti, pa i unutar države. Hamas već traži primirje kao što to uvijek bude nakon što isprovociraju sukob. Svi mi ovdje sanjamo o miru, ali nam je jasno da je taj mir jako daleko, mnogo dalje nego što je bio prije svega nekoliko dana”, rekla je Lea Mandler za Slobodnu Dalmaciju.