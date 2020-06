HRVATI IZ ENGLESKE PORUČUJU: ‘Britanci još ne idu u pubove, a molbi se drže kao zapovijedi. U Hrvatskoj ljudi nisu ovako odgovorni’

‘Brojka dnevno zaraženih i dalje je poprilična, ali Britanci se ipak uzorno ponašaju sve ovo vrijeme dok smo imali predodžbu da raskalašeno plešu po pubovima i stišću se po metrou kao sardine. Za razliku od nas, još uvijek su čupavi, s izrastima i bez frizura’, kaže Riječanin Renato koji živi u Velikoj Britaniji

U Velikoj Britaniji, koja je u Europi najteže pogođena pandemijom koronavirusa, i dalje su na snazi brojne epidemiološke preporuke. Iako je na početku širenja koronavirusa Velika Britanija, zajedno sa Švedskom, bila percipirana kao neodgovorna i neorganizirana država čiji se stanovnici ponašaju kao da COVID-19 ne postoji, tomu nije tako.

A, o tome je za Novi list posvjedočilo dvoje mladih Riječana, Katarina Šantić i Renato Pavleković, oboje 28-godišnjaci koji žive u gradiću Colchester u okolici Londona.

‘Britancima je molba bila dovoljna’

Renato, koji je ondje na doktorskom studiju primijenjene lingvistike, kaže da su oštre mjere protiv zaraze počele dva tjedna kasnije nego u Hrvatskoj te da mnogi Britanci i danas zbog toga zamjeraju premijeru Borisu Johnsonu.

“Dugo vremena u Britaniji smo bili na 5 tisuća novooboljelih dnevno i to nije padalo, pa je premijer počeo najavljivati strože mjere, no baš tada je broj zaraženih počeo padati i već tjednima smo na 1 do 1,3 tisuće dnevno oboljelih u državi od 60 milijuna stanovnika”, kaže ovaj Riječanin.

Katarina je arhitektica, zaposlena u arhitektonskom studiju, a zadnjih mjeseci radi od kuće.

“U početku nije bilo zabrana, no ubrzo je premijer reagirao, ali tako da je upućivao molbe građanima, da ne izlaze iz kuće, da ne idu javnim prijevozom, da se drže socijalne distance i slično. No, Britancima je molba bila dovoljna da se pridržavaju svih propisa. Tko god je mogao, ured je “prenio” u kuću, ali ništa nije bilo “mora se”. Od 15. lipnja postoji pravilo da se mora nositi maska u slučaju korištenja javnog prijevoza, a prije toga bila je samo preporuka”, kazala je Riječanka za Novi list.

Nisu se ponašali poput krda

I ondje su, kaže, bili redovi u dućanima te nestašice brašna i toaletnog papira. No, Britanci se nisu ponašali poput krda kakav im se imunitet htio uvesti. U dućanima s prehranom, koji su još uvijek jedini otvoreni, na podu su strelice koje pokazuju smjer kretanja, kako bi se izbjegao susret ljudi licem u lice, a oko prodavača su pleksiglasi.

“Za sada se još uvijek ne može sjediti u restoranu niti u ugostiteljskom objektu, ne rade frizerski saloni, kozmetičari, rade banke i trgovine u centru – u drugoj fazi mogu biti otvorene trgovine koje imaju uvjete za raditi i gdje se može osigurati propisana distanca. Ako broj oboljelih ne bude rastao, sve bi se pomalo počelo otvarati u trećoj fazi, u srpnju, ali vlada spominje opciju najavljivanja gostiju u restorane i kafiće i aplikaciju po kojoj će vlasnik ugostiteljskog objekta znati tko je kad u njemu bio, pa ako se ispostavi da je zaražen ili kasnije se zarazi, bit će lakše znati s kojim osobama je bio u doticaju”, ispričao je Renato

Katarina kaže kako su strelice koje usmjeravaju građane da se izravno ne susreću jedni s drugima, postavljene i na nogostupima.

“Neki su prostori ograđeni ogradama i nalaze se na frekventnim mjestima, a gdje nema ograde, tamo su redari i ako netko prekrši propis, oni ga upozoravaju i ukazuju mu na to kako se kretati”, kaže.

‘Za razliku od nas, još su čupavi i s izrastima’

Maske i rukavice, napominje Riječanka iz Velike Britanije, sada malo tko ondje nosi, a sredstva za dezinfekciju ruku nalaze se i na ulicama, na svakih stotinjak metara. Mnoge trgovine, kaže, uvele su pravilo da svaka osoba mora imati svoja kolica tijekom kupovine kako bi se dodatno ograničio razmak. Ondje je sada na snazi druga faza mjera zaštite i sprečavanja virusa.

“Iako ni u prvoj fazi koja je trajala do 1. lipnja nije bilo zabrana, ipak ima nekih razlika, i to u preporukama. Primjerice, sad se jedno domaćinstvo može družiti s još jednim koje im je u susjedstvu, molba je da se ne druže više od toga i ljudi to poštuju. U prvoj fazi građani su bili zamoljeni da ne izlaze iz kuće više od jednom dnevno radi tjelovježbe i odlaska na posao, a sad ta preporuka više nije na snazi”, kaže Renato za Novi list.

Sve u svemu, zaraza u Britaniji jenjava, a ljudi se pridržavaju molbi kao da su zapovijedi, kaže on.

“Brojka dnevno zaraženih i dalje je poprilična, ali Britanci se ipak uzorno ponašaju sve ovo vrijeme dok smo imali predodžbu da raskalašeno plešu po pubovima i stišću se po metrou kao sardine. Za razliku od nas, još uvijek su čupavi, s izrastima i bez frizura, ne kupuju si ljetne krpice u trgovinama, jer mogu samo online, ne sjede u restoranu, niti u pubu piju pivo. Čak niti ne biraju sunčanu stranu ulice”, ističe ovaj Riječanin iz Velike Britanije.

