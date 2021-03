HRVATI HARAJU ŠPANJOLSKOM? Sve je više uhićenih s hrvatskim dokumentima zbog provala; najčešće su to – žene

Španjolska je policija uhitila dvije žene i dva muškarca s hrvatskim putovnicama te ih optužila za seriju provala, što je samo još jedan u nizu sličnih slučajeva zabilježenih diljem zemlje

Španjolska je policija u Santiago de Composteli uhitila četvero mladih s hrvatskim putovnica te ih osumnjičila za pripadnost bandi koja pljačka kuće diljem zemlje. Rezultat je to policijske akcije kojom je u tom gradu na sjeveru zemlje pojačan nadzor turističkih objekata te provjera gostiju. Dvije žene i dva muškarca iz jednog apartmana bili su im sumnjivi, pa su ih odlučili provjeriti. Imali su što vidjeti.

“Jedna od žena skrivala je u robi plastičnu vrećicu u kojoj su bila dva sata marki Rolex i Cartier te nekoliko komada nakita. S obzirom da nije objasnila porijeklo predmeta, a nije ulijevala povjerenje prilikom identifikacije, agenti su ih sve odveli u policijsku postaju na detaljno identificiranje i provjeru”, stoji u policijskom priopćenju.

Istragom su ih povezali s pljačkom u 500 kilometara udaljenom Badajozu. Dva dana ranije ondje je prijavljena provala u kuću i krađa satova i nakita. Policajci su nazvali kolege u Badajozu, a zatim su vlasnici prepoznali svoje ukradene stvari. Troje članova bande ostalo je u pritvoru, dok je na slobodu pušten maloljetnik, javlja 24sata.

“Riječ je o putujućoj grupi, jednoj od organizacija koje se brzo kreću po zemlji, što je pokazala i ova istraga jer su se samo dva dana nakon provale u Badajozu pojavili na sjeveru Španjolske. Razbijanjem ove skupine spriječili smo višestruke pljačke kuća diljem Galicije”, istaknuli su iz policije, ne otkrivši identitet provalnika.

Česte oslobađajuće presude

Optužili su iz za nasilno otvaranje brava alatom te korištenje specijalnog oružja za provale. No, njihov odvjetnik smatra da će oni biti oslobođeni, jer nema nikakvih dokaza da su oni serijski kradljivci.

“Oni su nedužni i nepravedno zatvoreni. Nema dokaza da su pronađeni predmeti ukradeni. Sve se temelji na policijskom osjećaju, njihovom uvjerenju, no nema ničega što ih povezuje s navodnom pljačkom u drugom gradu. Nema dokaza da su to bili oni niti da postoji ikakva organizacija. Policija je kod njih pronašla dvije naušnice i ogrlicu, te dva sata, zapravo kopije originala. To su mogli kupiti bilo gdje”, istaknuo je odvjetnik Claudio Diez-Canseco Núñez.

On već godinama u ovakvim slučajevima brani uhićene osobe s hrvatskom putovnicom. Ističe da španjolska policija često privodi ljude samo zato jer im sumnjivo izgledaju, a uz to su i stranci, pa brojni slični slučajevi završavaju oslobađajućim presudama. Policija je u nekim ranijim slučajevima navodila da se radi o obiteljskim klanovima s definiranim sustavom rada. Muškarci obično razvoze žene do ciljane kuće i nadgledaju proces. Ako se nitko ne javi na portafon, one ulaze, obijaju bravu te kradu novac i nakit.

Uhićene žene s hrvatskim ispravama

Tako je prije mjesec dana policajac u Tarragoni čuo buku na vratima svog stana. Kroz stakleno okno svojih vrata vidio je ženu koja mu pokušava obiti bravu. Provalnicu je uhvatio te pozvao pojačanje za još dvije žene koje su držale stražu. Sve tri su uhićene, a jedna je imala hrvatsku putovnicu. Morale su odvjetniku unaprijed platiti između 1000 i 1500 eura, što je uobičajena tarifa u ovakvim slučajevima. U listopadu prošle godine, policija je, pak, u Cordobi uhitila dvije žene s hrvatskim dokumentima te ih također optužila za pripadnost provalničkoj bandi.

U lipnju 2019. policija je u Gijónu uhitila tri žene s hrvatskim ispravama nakon što je pratila vozilo francuskih registracija koje bi parkirale pored zgrada ili kuća u koje su redovito provaljivale. Na rukama su imale rukavice od lateksa te su nosile plastične vrećice s oruđem i nakitom, a svaka od njih je imala i 350 eura.

“Po kaznenom zakonu u Španjolskoj to bi bilo za zatvor od jedne do 15 godina, ali ne znam da je itko radi takve krađe odležao dulje od 10 mjeseci”, ustvrdio je izvor iz španjolskog pravosuđa s iskustvom u zastupanju takvih osoba.