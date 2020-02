HRVATI ĆE SE MORATI VRAĆATI IZ IRSKE? Ovo bi moglo donijeti tektonske promjene: ‘Poljaci su se već počeli vraćati, otići će i Hrvati’

Ekonomski analitičar Damir Novotny mišljenja je kako bi uvođenje novih poreza utjecalo i na Hrvate koji tek namjeravaju odseliti u Irsku

U Irskoj je prošlu subotu stranka Sinn Fein postigla neočekivani uspjeh na izborima, radi se o povijesnom uspjehu za kojeg je predsjednica stranke Mary Lou McDonald kazala kako će nakon cijelog jednog stoljeća dokinuti sustav koji se temeljio na vladavini samo dviju stranaka, prenosi Večernji.

Sinn Fein je dosad bio ljevičarska stranka na marginama, no na izborima su sad osvojili skoro četvrtinu glasova birača, i to uglavnom mlađih.

Naime, mladi Irci osjećaju da su u nepravednom položaju nakon ekonomskom buma koji ih je ostavio u pozadini. Žale se na niske plaće, visoke troškove zdravstvenog osiguranja i dugačke liste čekanja u bolnicama.

Mladi srušili politički tabu

Komentator Irish Timesa rekao je kako su mladi birači srušili politički tabu glasajući za stranku koja je nekad preko svojeg vojnog krila IRA-e povezana s terorizmom. Drugi pak analitičari navode kako ih je vjerojatno privuklo i predizborno obećanje o ujedinjenju Republike Irske i Sjeverne Irske.

McDonald se već sastala s Zelenima koji su osvojili 7.4 posto glasova i s nekim manjim lijevo orijentiranim strankama. Mnogi smatraju kako se vlada neće složiti bez koaliranja sa strankama Fine Gael i Fianna Fail iako su lideri i jedne i druge još prije izbora kazali da ni po koju cijenu neće koalirati sa Sinn Feinom. No, javnost bi mogla izvršiti potreban pritisak, piše Večernji.

Sinn Fein ima namjere povećati poreze, a udruge poslodavaca i poduzetnika u Irskoj kritiziraju njihove planove navodeći da bi to bio udar na poslovnu kulturu u zemlji i na multinacionalne kompanije.

Novotny: ‘Ljudi sada razmišljaju o povratku’

Ekonomski analitičar Damir Novotny mišljenja je kako bi uvođenje novih poreza utjecalo i na Hrvate koji tek namjeravaju odseliti u Irsku. “Kad bi Sinn Fein došao na vlast, to bi utjecalo na cijelu tamošnju ekonomiju. Konzervativne su vlade dosad privlačile međunarodne kompanije zbog niskih poreza na dobit i dohodak. Ta je strategija bila izrazito uspješna: osigurala im je visoke stope rasta sve do danas i otvorena su brojna radna mjesta. No, s druge strane, kolateralni je učinak visok rast troškova života. Stanovanje je izrazito skupo jer nije bilo odgovarajućih vladinih poticaja. Troškovi života rasli su brže od plaća, a povećanjem poreza dohoci bi se zapravo još više smanjili”, kazao je Novotny za Večernji.

“S obzirom na to da su troškovi života došli do razine da ih ni visoke plaće više ne mogu pokriti, ljudi koji su se doselili u Irsku u proteklih 15 godina, sada razmišljaju o povratku u svoje matične zemlje. Prvi su se počeli vraćati Poljaci jer se u toj zemlji situacija poboljšava. Hrvati, koji su došli zadnji, vjerojatno će zadnji i otići”, zaključio je Novotny.