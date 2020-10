HRVAT U PARIZU: ‘Ljudi kad pričaju o muslimanima, stišaju glas… Priče za malu djecu su da će se situacija smiriti’

‘Kad pričaju o muslimanima, stišaju glas. Psihološki postoji strah. S druge strane, oni bi željeli reći nešto vrlo ružno što se ne usude reći’

Hrvatski slikar Velimir Trnski koji je boravio posljednjih dvadesetak dana u okolici Pariza svjedočio je strahu koji zavladao u Parizu nakon ubojstva francuskog profesora Samuela Patyja zbog karikature Muhameda te trostrukog ubojstva u crkvi u Nici. Trnski je u razgovoru za Index rekao da je odlučio otići iz Francuske kad je shvatio da će ponovo biti uvedena karantena.

“Svaki put se ljudi dignu, bune se, ljuti su, nastaje antimuslimansko raspoloženje. Međutim, u Marseilleu je gradonačelnik musliman, u Nici ima jako puno muslimana, u Parizu isto. Nisu oni svi atentatori ni ortodoksni. I ovaj što je ubijao u Nici došao je iz Tunisa. Ljude koje ja poznajem, kad razgovaramo, pričamo normalnim glasom. No kad pričaju o muslimanima, stišaju glas. Psihološki postoji strah. S druge strane, oni bi željeli reći nešto vrlo ružno što se ne usude reći jer im je dosta toga”, smatra Trnski.

Što se tiče policije na ulicama francuskih gradova, kaže da mu je “nelogično i blesavo” stalno raspravljati o tome te postavljati policiju na mjesta gdje se dogodio zločin. “Neće se zločin dogoditi sutra. Oni sad čuvaju tu istu zgradu od ne znam čega. Samo se treba pokazati ljudima da se o njima brinu. No to će trajati mjesec dana, a onda ponovo kreće ista stvar”, rekao je.

Problem socijalizacije dijela muslimana

Trnski kaže da je on katolik i da ga nikakva vjera ne može sluditi. “Ja ću se na Isusovu karikaturu nasmijati, no neki od njih nisu dovoljno obrazovani”, rekao je. “U svakoj pori francuskog društva, i u policiji, i u medicini, i na televiziji rade muslimani koji su treća, četvrta generacija. No jedan određeni dio muslimana se ne želi prilagoditi zapadnom društvu”, dodao je, rekavši da uvijek nastradaju mali ljudi, da su “priče za malu djecu” da će se situacija srediti i da su ljudi preplašeni.

Osvrnuo se i na nedavnu izjavu malezijskog premijera Mahathira Mohamada koji je rekao da muslimani imaju pravo “ubiti milijun Francuza za masakre iz prošlosti”. “Meni je jedino žao što nitko od muslimanskih vođa nije osudio izjavu bivšeg malezijskog premijera koji je rekao da Francuze treba poubijati. Da je to rekao neki zapadni vođa, ovdašnji vođe bi reagirali”.

