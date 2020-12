HRVAT SE JAVIO IZ LUKSEMBURGA, JEDINE ZEMLJE U KOJOJ JE GORE NEGO KOD NAS: Evo kako izgledaju mjere i ‘novo normalno’ u toj zemlji

Luksemburg je naručio duplo više cjepiva nego što ima stanovnika

Od Hrvatske je trenutno u Europi gori sam Luksemburg, jedino oni imaju veći broj zaraženih u dva tjedna na sto tisuća stanovnika.

Unatoč tome, tamo ne vlada kaos, a sustav nije a rubu pucanja, otkrio je Šime Jurlina koji živi i radi u Luksemburgu. Javio se za RTL Direkt.

“Što se tiče situacije u Luksemburgu, moramo se vratiti na početak studenog, kada su Francuska ili Velika Britanija uvodili strože mjere, Luksemburg je čekao i to sve do kraja studenog”, rekao je te dodao da su tek tada uvedene strože mjere koje su na snazi do 15. prosinca.

Na snazi je policijski sat, kazne su visoke

“Restorani su zatvoreni, kafići su zatvoreni, hoteli su zatvoreni, sportske dvorane su zatvorene”, rekao je.

Nema niti adventa. “Umjesto toga imamo policijski sat koji traje od 23 do 6 sati. Ako ga prekršite, čeka vas kazna od 145 eura. Ako ne želite platiti na licu mjesta, sud vam može izreći kaznu i do 500 eura”, kazao je.

Građani vjeruju vladi

Kaže i kako građani generalno smatraju da vlada dobro upravlja krizom. Gospodarstvenici primaju poticaje, a zdravstveni sustav je stabilan. “Otprilike 30 posto intenzivne njege je zauzeto što znači da postoji prostor za daljnju borbu protiv epidemije”, rekao je.

Otkrio je da su se stanovnicima besplatno dijelile maske, a svaka dva do tri tjedna dobiju poziv na testiranje.

Naručili duplo više cjepiva nego što imaju stanovnika

“Sada se testira oko 12 tisuća testova dnevno, što je otprilike dva posto populacije”, rekao je i dodao kako je Luksemburg naručio duplo više cjepiva nego što ima stanovnika.

“Prije toga doći će nam Božić i Institut za planiranje obitelji je izračunao, prema broju kupljenih kontracepcijskih sredstava i zabilježenih posjeta doktorima, da nas čeka porast nataliteta u Luksemburgu”, zaključio je Jurlina.