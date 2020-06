HRVAT OTKRIO KAKO IZGLEDA ŽIVOT U AMERICI: ‘Zastrašujuć trenutak, a Trump čini situaciju gorom, to mu je inicijalni refleks’

Uz pandemiju koronavirusa koja je odnijela više od 100.000 života te uzrokovala krizu u kojoj je 40 milijuna ljudi ostalo bez posla, brutalno ubojstvo Georgea Floyda raširilo je dosad neviđen val nereda na američkim ulicama, na koji Donald Trump nema rješenja

Nije to bilo prvo ubojstvo Afroamerikanca od pripadnika policije, ali je po prvi puta to bio povod za masovne nerede i pobunu diljem Sjedinjenih Američkih Država. Strani mediji pišu kako se radi o najvećim rasnim neredima u proteklih 50 godina. Nekadašnji urednik RTL Direkta, a danas dopisnik Telegrama, Đivo Đurović, javio se iz New Yorka i iz prve ruke otkrio kako sada izgleda Amerika.

“Ovo su najrašireniji prosvjedi po broju sudionika i državama u kojima se održavaju. Već sad možemo zaključiti da se nešto ovako prije nije dogodilo jer je zemalja u jednoj od najnižih točaka. Sve se događa u isto vrijeme – koronavirus i četvrtina ljudi ostalo je bez posla. Sve je u dobrom dijelu u blokadi. Zastrašujuć trenutak”, rekao je Đurović.

Dolijevanje ulja na vatru

Kao da neredi u četrdesetak gradova nisu problem, ulje je na vatru dolio i kontroverzni predsjednik Donald Trump. Prosvjednicima u Washingtonu prijetio je psima i oružjem, a na Twitteru je napisao da nakon pljačke slijedi pucnjava.

“On funkcionira kao osoba koja sve gleda sa strane i gleda svoj interes. Dolijeva ulje na vatru, kao i inače. Lokalni političari mole ga da ništa ne govori i da ništa ne radi. Ipak, ponovno je pokazao da je rasist i svojoj bazi birača pokazuje da je na njihovoj strani, kontra prosvjednika”, pojasnio je Đurović.

Trump nema odgovor

I bez prosvjeda u SAD-u je teško. Od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je više od 100.000 ljudi, a zbog financijske krize uzrokovane pandemijom, još 40 milijuna ih je ostalo bez posla. Među njima je bio i ubijeni George Floyd. Zemlja je devastirana ekonomski, društveno, a sada i neredima. Najgore od svega je to što Trump nema odgovor.

“Sigurno je da on nema. Jedini odgovor koji poznaje je učiniti situaciju još goru, to mu je inicijalni refleks. Svi njegovi potezi dodatno su potpirivali nerede, rasnu mržnju i ni na koji način nije poslao pomirljivu poruku. Javnosti se nije obratio jer nije znao što bi rekao. Joe Biden pak bira suprotnu poziciju i ova situacija mu dugoročno pomaže. Ali, s obzirom na niz nepoznanica, teško je zaključiti da ovo vodi u Trumpov poraz”, istaknuo je Đurović pa zaključio: “Posljedice bi za Trumpa mogle biti više štetne nego korisne, ali treba pričekati studeni pa vidjeti hoće li biti tako.”

