HRVAT KOJI BI TREBAO LOVITI ONE S LAŽNIM DIPLOMAMA, A I SAM JE IMA: Sve to čak i ne krije, no nitko mu ništa ne može

Čovjek koji i sam ima lažnu diplomu, a na kojoj je u međuvremenu i doktorirao, uskoro bi trebao zasjesti na mjesto direktora Federalne uprave policije gdje bi mu zadaća bila hvatanje onih s lažnim diplomama. I, čini se, nitko mu ništa ne može

Bez prisutnosti ijednom satu, za samo 17 dana, u vrijeme novogodišnjih praznika, novinarka sarajevskog Žurnala završila je srednju medicinsku školu. I to s vrlo dobrim uspjehom. Na njenoj diplomi Medicinske škole iz Sanskog Mosta stoji da je upisala prekvalifikaciju, ali po datumima je vidljivo da je školovanje okončala mjesec prije no što je uopće predala dokumentaciju. Uz sve to diploma, koju je već primila na svoje ime 3. siječnja ove godine piše kako je priznata ne samo u BiH nego i u Europskoj uniji. Dodati svemu treba da je za “prekvalifikaciju” potrebno najmanje godinu dana, dok je novinarki preko posrednika za 2500 konvertibilnih maraka trebalo znatno manje.

Novinarka Žurnala u projekt “prekvalifikacije” se upustila nakon što je list dobio dokumentaciju po kojoj je vidljivo da se na podrčju BiH diplome prodaju i to mahom preko Centra za obrazovanje iz Široki Brijeg. Pritom su navedena i imena posrednika koji su djelovali u određenim gradovima i koji su za novac nabavljali tražene diplome, piše Slobodna Dalmacija.

Lovac na lažne svjedodžbe na svojoj i doktorirao

U jeku te afere otvoren je i natječaj za direktora Federalne uprave policije na koje bi trebao zasjesti Zoran Galić, čovjek koji za svoju kandidaturu ima političko zaleđe, ali u rukama i dokazano lažnu diplomu iskompromitiranog FABUS-a (Fakulteta za uslužne djelatnosti) iz Sremske Kamenice.

Galić je inače bivši ravnatelj policije Zapadnohercegovačke županije i danas ravnatelj Granične policije BiH. Diplome koje su se masovno prodavale u svadbenom salonu restorana “Otok” u Grudama, Županija nije priznavala, pa ju je Galić nostrificirao u Republici Srpskoj, piše Slobodna Dalmacija. Potom je na temelju nje u hipu i magistrirao i doktrirao.

Prozivaju ga, ali bez rezultata

Tako je danas Galić ujedno i izvanredni profesor na privatnom fakultetu “Logos” u Mostaru, koji je također u obradi sigurnosnih službi zbog prodaje diploma. Istražitelji su utvrdili da se do diploma na “Logosu” može doći, bez pohađanja nastave, za iznose od 18.000 do 22.000 konvertibilnih maraka (do 90.000 kuna).

Godinama se Galića proziva, ali bez ikakvih rezultata. Štoviše, umjesto da ga se sankcionira, on bi ovih dana trebao postati prvi federalni policajac. Tako bi se vlasnik najobjavljivanije svjedodžbe iz te fotelje trebao hvatati u koštac s pošasti prodaje lažnih srednjoškolskih i fakultetskih diploma.