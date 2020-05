‘Od 11. svibnja možemo otvoriti restorane, ali pod određenim uvjetima. Obvezno je nošenje maski i razmak od dva metra, a za stolovima najviše smiju sjediti četiri osobe ili pet, ako su iz istog domaćinstva’, kaže Tomislav Babić, dugogodišnji ugostitelj u švicarskom kantonu Schaffhausen

U Švicarskoj od 11. svibnja počinje prva faza popuštanja mjera nametnutih radi sprečavanja širenja koronavirusa i borbe protiv Covida-19. Hrvati.ch, informativni portal Hrvata u Švicarskoj, piše kako tamošnje Savezno vijeće (Bundesrat) popušta u mjerama za suzbijanje koronavirusa čak i brže nego što je prvotno bilo planirano. Od 11. svibnja ponovno se otvaraju ne samo trgovine, tržnice i obvezne škole, već i knjižnice i muzeji te restorani i kafići. Naravno, uz stroge uvjete.

Ministar unutarnjih poslova Alain Berset za sada odbacuje strahove da bi brže popuštanje moglo potaknuti drugi val zaraze. “Moramo naučiti živjeti s virusom. Ne možemo sve zatvoriti dok se ne pronađe cjepivo”, rekao je.

‘Naši hrvatski klubovi ponovno mogu otvoriti vrata’

Ivan Ivić iz kantona Schaffhausen za portal Hrvati.ch objasnio je što popuštanje tih mjera znači za građane i tamošnje Hrvate.

“Naši hrvatski klubovi moći će ponovno otvoriti vrata. To nije nevažno ako se zna da neki od tih klubova plaćaju visoke najamnine, a u međuvremenu nisu imali nikakvih prihoda. Otvaranje biblioteka važno je za studente koji moraju pripremati ispite. No, i dalje, do kraja kolovoza, ostaje na snazi zabrana velikih okupljanja, iako će 27. svibnja vlada ponovno raspravljati o tome. Još nije određeno ni kada će se početi normalno služiti mise i drugi vjerski obredi. Idućih dana očekuju se preciznije informacije o tome. Od 11. svibnja bit će dozvoljeni i treninzi sportaša u nekim sportovima. Utakmice prve nogometne lige održavat će se od 8. lipnja, ali bez publike. Od 11. svibnja normalno će funkcionirati i javni prijevoz. Obustava prijevoza predstavljala je problem mnogima koji su na taj način odlazili na posao”, ispričao je Ivić.

Kriza će koštati Švicarsku i do 50 milijardi franaka

Na jučerašnji dan u Švicarskoj je bilo oko 29.400 zaraženih i gotovo 1400 preminulih. Granice su i dalje zatvorene, a procjene su da će ova kriza koštati švicarsko gospodarstvo između 30 i 50 milijardi franaka te da će otplata tih dugova trajati i do 25 godina.

Tomislav Babić, dugogodišnji ugostitelj u Švicarskoj, aktivan i u kantonalnoj politici, opisuje kako će izgledati popuštanje mjera u restoranima poput njegovog.

“Od 11. svibnja možemo otvoriti restorane, ali pod određenim uvjetima. Obvezno je nošenje maski i razmak od dva metra, a za stolovima najviše smiju sjediti četiri osobe ili pet, ako su iz istog domaćinstva”, kaže Babić.

Traže svojevrsni Marshallov plan za ugostiteljstvo

On pokazuje na pustu terasu svoga restorana i prisjeća se kako je to izgledalo prije uvođenja strogih mjera izolacije.

“U drugačijim okolnostima u proteklih nekoliko tjedana imali bi ovdje i do 20 tisuća gostiju. A za Uskrs ih je bilo – nula. Do ove odluke o popuštanju mjera nismo uopće bili u mogućnosti išta planirati. Sada možemo i po meni je najvažnije da na kantonalnoj razini potaknemo bankare i političare da se založe za, nazovimo to tako, Marshallov plan za gastronomiju”, kaže Babić.

