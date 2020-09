HOROR U SRBIJI: Planinari naišli na jeziv prizor: ‘Ispred pećine je ljudska lubanja nabodena na štap, ali unutra je tek uslijedio užas’

‘Netko se zabavljao ili radio neke obrede’

Dvojica srpskih planinara naišla su na scenu doslovno iz horor filmova kada su išli istraživati nepristupačni teren blizu sela Prlita, desetak kilometara od grada Zaječara. Kako javlja Kurir, planinar Jovan Cvetković i njegov kolega su ispred pećine zatekli ljudsku lubanju i kost koje su bile na štapu.

Kasnije su bez dileme ušli u pećinu i tamo naišli na hrpu ljudskih kostiju. Cvetković kaže da su upečatljive dvije kompletne lubanje te još jedan fragment u pećini. Navodi da je riječ barem o tri lubanje.

“Laik sam, ne znam za ostale kosti, ali lubanje su prepoznateljive. Po ostacima vatre vidjelo se da je netko nedavno bio u spilji premda se do nje teško dolazi. Dan nakon što sam slučaj prijavio policiji, odveo sam ekipu forenzičara do mjesta jezivog otkrića”, komentirao je planinar za Kurir.

Stručnjak: ‘Po viđenome, riječ je o ritualu jedne sekte’

“Najbizarnije je što su lubanja i neki dio tijela, mislim zdjelice, bili zakačeni na štap, koji je bio uboden u zemlju. Netko se zabavljao ili radio neke obrede. Forenzičari su napravili sve ono što su trebali, dakle fotografirali su, postavili brojeve i pokupili kosti u vreću”, kazao je planinar.

Dimitrije Pastuović, jedan od najpoznatiji srpskih sektologa, za Kurir kaže da, prema opisima očevidaca koji su vidjeli kosti okačene o štap i prema fotografijama, sve ukazuje da se tu radi o ritualu sekte Kvimbanda.

“Ovo je crnomagijski ritual, to liči na Kvimbandu, ono što nazivaju vudu magija. Postoji mogućnost i da su kosti iskopane iz nečijeg groba i prenesene u spilju. Ako su kosti donesene, to je ono što radi Kvimbanda, to je dizanje mrtvih, nekromanija. Oni na sličan način reagiraju, prave slične rituale i prizivaju dušu umrlog, uz obavezno žrtvovanje. Treba videti je li pronađena neka životinja ili nešto slično na mjestu gde su pronađeni ljudski ostaci”, objasnio je sektolog.

Kosti stare preko 100 godina

Arheologinja i istraživačica skeletnih ostataka s velikog broja arheoloških lokaliteta, dr. Sofija Stefanović, govori zašto je važno da građani prijave ovakva nalazišta Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

“Na osnovu fotografija vidi se da su to ljudske kosti, vide se dvije središnje kosti u zdjelici, to su ostaci najmanje dvije osobe. Ovdje nije riječ o sahranjenim ljudima, ovo nisu grobovi, ovo su razbacane kosti. Budući da su sva meka tkiva već istrunula, jasno je da je to nešto starije što bi bilo dragocjeno i za Zavod. Ne može se naslutiti koji period je u pitanju, to će pokazati analiza, ali očigledno je da su se sva meka tkiva raspala. To se ne može dogoditi za brže od 10 godina”, ocijenila je dr. Stefanović za Kurir.

Boško Ničić, zaječarski gradonačelnik, istaknuo je da prema njegovim saznanjima iz policije, nije pronađena nikakva osnova za pokretanje daljnjeg postupka.

“Forenzičari su utvrdili da su kosti stare preko sto godina i da nisu od većeg arheološkog značaja. Pretpostavljaju da su iz perioda Prvog svjetskog rata. Nema nikakvih prijava iz tog perioda da je izvršen neki zločin”, poručio je gradonačelnik Zaječara.