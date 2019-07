HOROR U BOLNICI: Majka (28) prošla kemoterapiju i mastektomiju, pa saznala da uopće nema rak

Sarah Boyle je prošla intenzivni tretman liječenja od karcinoma, koji je uključivao i amputaciju dojki, da bi doznala kako nema rak i kako njeni implantati mogu povećati mogućnost razvoja raka u budućnosti

Britanka Sarah Boyle ostala je u šoku nakon što su joj liječnici krajem 2016. dijagnosticirali karcinom dojke. Svoju su grešku shvatili tek nekoliko mjeseci kasnije, kada je ona već prošla intenzivne tretmane i operaciju, javlja Mirror.

“Posljednjih nekoliko godina bilo je nevjerojatno teško za mene i moju obitelj. Bilo mi je grozno kad su mi rekli da ima mrak, ali prolaziti kroz sve tretmane i operacije da bi mi rekli da je to bilo nepotrebno užasavajuće je”, rekla je 28-godišnjakinja.

Majka dvojice dječaka prošla je nekoliko ciklusa kemoterapije, dvostruku mastektomiju i ugradnju implantata u Sveučilišnoj bolnici Royal Stoke. Osim teških tretmana, pretrpjela je psihološke traume, a i dalje joj se javljaju simptomi uzrokovani liječenjem.

“Iako ništa neće promijeniti ono kroz što sam prošla, doista mi trebaju neki odgovori o tome što se radi kako bi se osiguralo da nitko drugi ne trpi te posljedice”, poručila je Sarah.

Povećan rizik od raka

Sarah je imala 25 godina kad su joj liječnici pogrešno dijagnosticirali rak nakon rođenja prvog djeteta. Njezin liječnik, dr. Narayanan, kasnije je obaviješten da je njezina biopsija netočna i da je potvrđeno kako ona nema rak. No, morala je doživjeti još loših vijesti.

Rečeno joj je da njeni implantati mogu potaknuti razvoj raka u budućnosti. Također joj je rečeno da bi njezino liječenje od raka moglo dovesti do problema s plodnošću, ali srećom, prije sedam mjeseci je rodila drugo dijete.

“Bila sam oduševljena kad sam rodila Louisa, ali je srceparajuće što ga nisam mogla dojiti. Kao da to nije dovoljno loše, sada me brine mogućnost razvoja raka u budućnosti zbog vrste implantata koje imam i također sam zabrinuta zbog komplikacija s kojima se mogu suočiti zbog kemoterapije”, priznala je Sarah.

Sve ide na sud

Sarah se obratila odvjetnicima da istraže slučaj koji je zasada rezultirao samo priznanjem odgovornosti od Savjeta sveučilišnih bolnica North Midlandsa.

“Ovo je doista šokantan slučaj u kojem se mlada majka suočila s uznemirujućim vijestima i iscrpljujućim razdobljem ekstenzivnog liječenja, samo da bi joj rekli kako to nije potrebno, što je imalo višestruki utjecaj na nju. Pozdravljamo činjenicu da je Savjet priznao propuste, no ne znamo je li došlo do poboljšanja u sustavu kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih slučajeva”, rekla je Sarah Sharples, pravna stručnjakinja odvjetnika Irwina Mitchella, koja zastupa 28-godišnjakinju.