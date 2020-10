HOROR ISKUSTVO: ‘Dovela sam sina iz Švicarske u Srbiju da upozna rodbinu, a onda ga je rođak tinejdžer odveo u štalu i silovao’

Sumnja se da je isti tinejdžer zlostavljao još jednog maloljetnika starog devet godina

Jedna užasnuta i preneražena majka obratila se redakciji Kurira sa strašnom pričom koja se dogodila njezinom 7-godišnjem sinu. Kako je ispričala, došla je iz Švicarske sa sinom na odmor u Srbiju, u selo blizu Niša, ne bi li njezino dijete vidjelo rodni kraj. A onda je uslijedio pakao.

“U šoku sam, moje dijete bilo je žrtva seksualnog zlostavljanja, i to od dječaka starog 16 godina, daljeg rođaka mog muža. Slučaj sam prijavila policiji i prvim avionom vratili smo se u Švicarsku”, ispričala je majka za Kurir koja je inače iz okolice Niša.

Osim toga, sumnja se da je isti tinejdžer zlostavljao još jednog maloljetnika starog devet godina. Šokirana majka kaže da je kod sina dok su boravili kod rodbine njezina muža primijetila nervozu i neuobičajeno ponašanje.

‘Odveo je mog sina u štalu i tamo ga zlostavljao’

Žena je ubrzo saznala gorku istinu o rođaku iz obitelji i u početku nije shvaćala o čemu se radi. Njezin muž bio je u Švicarskoj dok je ona boravila u Srbiji kako bi 7-godišnjak upoznao svoje rođake.

“Brzo po dolasku moj sin je postao nervozan i vršio je veliku nuždu u gaće. To mi je bilo neobično, mislila sam da je možda od promjene sredine, drugačije hrane ili nečeg takvog. Onda su do mene došle strašne vijesti… taj momak je, dok smo bili tamo, odvodio mog sina u štalu, u neku vrstu ostave, i tamo mu je gurao prste u zadnjicu i mahao svojim spolnim organom, ili što je već radio. Strah me pomisliti na to sve. Otišla sam odmah na policiju i sve prijavila, odmah sjela na avion i odvela dijete u Švicarsku.

Od susjede tih rođaka saznala sam da je 16-godišnjak zapravo manijak. Saznala sam da je i jedan 9-godišnjak nastradao od ovog momka. No, on je, za razliku od mog sina, sve detaljno ispričao policiji. To mora prestati…bože, koliko smo samo pomagali toj obitelji… To je siromašan kraj, slali smo im novac, kupovali im mobilne telefone i eto što smo dobili od njih”, govori uplakana majka za Kurir koja se trenutno nalazi u Švicarskoj.

Očajna majka traži od niškog pravosuđa da kazni mladog manijaka koji je nanio bol njezinu sinu kao i cijeloj obitelji. Tužiteljstvo u Nišu nije htjelo javno komentirati ovaj slučaj.