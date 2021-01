‘HODAJUĆI MRTVAC’ KREĆE U RAT: Sprema se za obračun s 325 gangstera: ‘Znao sam viđati njihovu djecu, odmah sam to pomislio…’

Tužitelja Nicolu Gratterija zovu ‘hodajućim mrtvacem’ jer već 30 godina zbog prijetnji mafije živi pod policijskom zaštitom, a sada se sprema za megasuđenje protiv 325 mafijaša ‘Ndranghete i njihovih suradnika

Dok se sprema za posao, 62-godišnji Nicola Gratteri izgleda poput bilo kojeg drugog poduzetnika koji se predano bavi svojim poslom. Popularan je među lokalnim stanovništvom svog rodnog grada Catanazara. Možda i zato jer je vjerojatno jedan od najugroženijih ljudi na cijelom svijetu. On je, naime, tužitelj koji će na skorašnjem suđenju pokušati srušiti jednu od najmoćnijih mafijaških organizacija – kalabrijsku ‘Ndranghetu.

Prije nekoliko dana, u posebno izgrađenoj sudnici, počeo je svoje pripreme za megasuđenje 325 mafijaša i njihovih suradnika. To je najveći sudski proces protiv mafije u Italiji u proteklih 30 godina. Na optužnicama ispisana su brojna nedjela – iznude, pranje novca, trgovina drogom i ubojstva. Upravo zbog potonjeg, gotovo pola svog života živi pod oružanom pratnjom.

Nadimak “hodajući mrtvac” zaradio je 1989. kada je mafija pucala na na kuću njegove djevojke. Poruka je glasila “Udaješ se za mrtvaca”. Danas je Gratteri sretno oženjen, ima djecu i živi u kući opasanoj visokim zidovima. Ne može nikamo bez policijske zaštite; 20 godina nije bio u restoranu, 30 u kinu; putuje samo u blindiranom automobilu. Posljedica je to mafije s čijim se utjecajem sreo još u djetinjstvu i uz kojeg je odrastao. Jednog je dana, hodajući prema školi, prošao pored leša uz cestu.

“Ispred škole sam znao viđati djecu Ndranghetista, a ona su se već ponašala kao ‘mali Ndranghetisti’ i nisam mogao prihvatiti to nasilje. I tako sam pomislio: ‘Kad odrastem, moram promijeniti stvari.'”, rekao je Gratteri za Mirror.

Stekao povjerenje ‘bossova’

Upravo suživot s mafijom, igranje nogometa s djecom “mafiosija”, pomaže mu shvatiti hijerarhiju unutar organizacije, ali i steći povjerenje velikih “bossova”. Jedan od njih bio je i Roberto Pannunzi, “talijanski Pablo Escobar“, kojeg je prijateljski dočekao tijekom njegova uhićenja.

Gratterija uspoređuju s dvojicom poznatih sicilijanskih tužitelja, Borsellinom i Falconeom. Njih je mafija ubila u devedesetima, a u to vrijeme nitko nije govorio o ‘Ndrangheti. Dvadeset godina poslije, u čuvenom procesu “Crimine Infinito”, utvrdio je postojanje ‘Ndranghete kao udružene zločinačke organizacije. Svojim istragama je otkrio da se ona proširila do sjevera Italije, ali i da je imala dobre veze s njujorškom mafijom i latinoameričkim kartelima. Ta su saznanja 2014. dovela do zapljene jedne tone čistog kokaina. Istraga iz koje je proizašlo sadašnje megasuđenje kulminirala je 2019. stotinama uhićenja u Italiji, Bugarskoj i Švicarskoj.

‘Prije će korumpirati nego pucati’

Cilj mu je dokazati da se mafija infiltrirala u društvo, među političare, odvjetnike, policiju. “Današnja se mafija razvija. Manje je vjerojatno da će upotrijebiti nasilje, ali to ne znači da je manje opasna. Smanjenje morala i etike na zapadu, a posebno u Italiji, olakšalo je podmićivanje javnih dužnosnika. Sad imaju toliko novca da više vole podmititi nego pucati, čime riskiraju privlačenje pozornosti zakona i reda”, tvrdi Gratteri.

Smatra i kako sadašnja situacija s pandemijom koronavirusa pruža mafiji velike mogućnosti za prikriveno širenje svog utjecaja, jer ogromne količine novca stečenog kriminalnim radnjama mogu uložiti u legalne poslove. “U ovoj utrci mafija ima prednost, jer ne mora poštivati ​​pravila. Država kasni s pomoći i ljudima u nevolji. Što kasnije to bolje za mafiju, jer im daje više vremena da kupe sve na rasprodaji. Ako sada s nekoliko stotina eura pomognu nekoj obitelji, kasnije će kupiti njihovu odanost”, smatra talijanski tužitelj.

Srećom, oni čija je vjernost bila kupljena u sve se većim redovima okupljaju ispred Gratterijeva ureda, a gotovo uvijek se nađe netko s važnim saznanjima za istragu. “Žrtve također imaju više hrabrosti i volje progovoriti. Radeći stvari kako treba, u roku od nekoliko godina razgovarat ćemo o drugoj Kalabriji”, uvjeren je tužitelj čije je životno djelo slamanje ‘Ndranghete.

No, i to ima svoju cijenu, a Gratteri je itekako toga svjestan. “Ja sam zatvoren čovjek, ali u svojim sam mislima – slobodan. Mogu reći ono što si drugi ne mogu dopustiti, zato jer nemaju svoje poslove pod kontrolom, zato jer ih se može ucijeniti, zato jer se boje i zato jer su kukavice”, zaključuje.

