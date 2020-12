HOĆE LI SE TRUMP CIJEPITI? Mediji pišu jedno, ali on govori drugo: ‘Radovat ću se tome kada za to dođe pravo vrijeme’

Trump je već bolovao od covida-19 ranije ove godine, kao i mnogi zaposlenici Bijele kuće, što je djelomično odgodilo potrebu za cijepljenjem

Američki predsjednik Donald Trump je kasno u nedjelju natuknuo da će dužnosnici Bijele kuće još pričekati s cijepljenjem, nekoliko sati nakon što su mediji pisali da će cjepivo primiti unutar deset dana.

Trump je kasno u nedjelju navečer na Twitteru napisao da je zatražio „prilagodbu“ planova cijepljenja zaposlenika Bijele kuće.

„Ljudi koji rade u Bijeloj kući trebali bi primiti cjepivo kasnije u programu, osim ako je to naročito potrebno“, napisao je republikanski predsjednik na odlasku, dodavši kako „on nije u rasporedu za primanje cjepiva, no da se raduje tome kad za to dođe pravo vrijeme“.

Ponudit će im se novo cjepivo

Reuters je ranije u nedjelju prenio tvrdnje anonimnog izvora da će se Trumpu, potpredsjedniku Mikeu Penceu i drugim visokim američki dužnosnicima od ponedjeljka ponuditi novo cjepivo unutar 10 dana. Trump je već bolovao od covida-19 ranije ove godine, kao i mnogi zaposlenici Bijele kuće, što je djelomično odgodilo potrebu za cijepljenjem.

Glasnogovornik odbora za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Ullyot objavio je da postoji plan da članovi vlade, Kongresa i pravosuđa prime cjepivo kako bi osigurali kontinuitet vladanja tijekom pandemije ili neke druge hitne situacije.

„Američki narod mora biti siguran da će dobiti isto sigurno i djelotvorno cjepivo kao dužnosnici američke vlade, prema savjetima javnih zdravstvenih stručnjaka i vodstva nacionalne sigurnosti“, priopćio je Ullyot.

