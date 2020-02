HOĆE LI SE PRAVA PUTNIKA USKORO DODATNO SMANJITI? ‘Planira se klauzula zbog koje kompanije ne bi ljudima isplaćivale novac…’

Europska unija želi izmijeniti Direktivu o pravima putnika u željezničkom prometu, no Vijeće EU i Parlament predlažu dijametralno suprotne prijedloge, koji bi u konačnici mogli ići na štetu putnika

Europska unija je odlučila izmijeniti 13 godina staru Direktivu o pravima putnika u željezničkom prometu. O tome ovisi kakva će prava u budućnosti imati putnici u slučajevima kašnjenja vlakova. po prigovorima koji pristižu iz svih većih europskih udruga za zaštitu potrošača, čini se kako postoji razlog za zabrinutost.

Udruge smatraju kako se Vijeće EU okrenulo zaštiti interesa željezničkih kompanija, a ne putnika, zbog toga jer je planirano unošenje klauzule “force majeure”, koja već postoji u zračnom prometu i omogućuje aviokompanijama da se izvuku od obveze plaćanja naknada u pojedinim slučajevima kašnjenja, piše Novac.

IMATE PRAVO NA POVRAT DIJELA CIJENE KARTE: Vlakovi su lani kasnili 108 dana, a u deset mjeseci ove godine 59

Izbjegavanje obveza plaćanja naknada

Ta bi klauzula u željezničkom prometu omogućila kompanijama da ne moraju isplaćivati putnicima naknade u slučajevima kašnjenja zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, prirodinih katastrofa, samoubojstava na prugama, sabotaža ili krađa željezničke opreme.

No, Europski parlament se žestoko protivi uklapanju “force majeurea” u novu Direktivu, a Vijeće EU se usprotivilo parlamentarnom prijedlogu da se naknade za slučajeve kašnjenja povećaju za 100 posto. Trenutnom odredbom kompanije putnicima za kašnjenja od 60 do 119 minuta isplaćuju 25 posto vrijednosti karte. Parlament je tražio da se za kašnjenja do 90 minuta naknada poveća na 50 posto cijene karte, a za kašnjenja do 119 minuta na 75 posto. Za kašnjenja dulja od 120 minuta predložena je kompenzacija u iznosu cijele vrijednosti karte.

Zasad se čini kako će iznos naknada putnicima ostati isti, kao i kazne za željezničke kompanije. Naime, Parlament je tražio i da se kazne kompanijama zbog kašnjenja povećaju, odnosno definiraju kroz određeni postotak njihovog godišnjeg prihoda.

AKO VAM VLAK KASNI VIŠE OD SAT VREMENA, TRAŽITE ODŠTETU! Dobit ćete od 25 do 50% od cijene karte. Ali, ima jedna ‘mala’ caka…

Prestanak prakse ‘povezanih putovanja’

“U vrijeme kada treba hitno poduzimati aktivnosti vezane uz klimatske promjene, najneugodnije iznenađenje je da zemlje članice EU nastoje smanjiti prava putnika u željezničkom prometu kada putuju diljem EU. Željeznički promet trebao bi zapravo biti veliki poticaj i važna mjera u borbi protiv klimatskih promjena”, poručili su iz Unije potrošača Hrvatske u kojoj smatraju da se i Hrvatska priklonila mogućnosti smanjenja prava putnika.

Europski je parlament još predložio i odredbu po kojoj bi svi putnici bili zaštićeni na “povezanim putovanjima” koja imaju realne vremenske rasporede, čime bi se prava u željezničkom prometu izjednačila s onima u zračnom. No, Vijeće EU je predložilo da kompanije izdaju karte za “povezana putovanja” kao zasebne karte, čime bi bili izuzeti od obveze plaćanja naknade u slučajevima kašnjenja. Udruge za prava potrošača smatraju kako je to poruka željezničkim tvrtkama da ukinu prodaju karata za “povezana putovanja”.